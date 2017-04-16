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Премьер-лига: "Черноморец" минимально обыграл "Александрию"

16 апреля в 19:21

Одесситы справились с соперником на выезде.

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"Черноморец" забил победный мяч в концовке встречи
ФК Черноморец
Состоялся заключительный поединок 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Черноморец" на выезде встречался с "Александрией". Одесситы не смогли принять соперника на домашней арене из-за проблем с газоном, однако это не помешало команде выиграть в Александрии.

Судьбу встречи решил угловой на 84-й минуте, когда Коркишко замкнул подачу от Андриевского.

"Черноморец" - "Александрия" - 1:0
Гол: Коркишко, 84

"Черноморец": Безрук, Каплиенко, Аблитаров, Азацкий, Данченко, Ковалец, Татарков (Третьяков, 82), Андриевский, Кабаев (Коркишко, 66), Барилко (Элиас, 46), Хобленко

"Александрия": Леванидов, Шендрик, Бондаренко, Симинин, Басов, Приемов (Старенький, 65), Огиря, Полярус (Путраш, 86), Леонов (Чантуришвили, 69), Банада, Пономарь

Предупреждения: Хобленко, Каплиенко, Элиас, Азацкий, Коркишко - Банада, Леонов

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Напомним, во втором матче дня "Волынь" обыграла "Звезду".

По материалам: ZN.UA
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Тэги футбол Черноморец Александрия УПЛ
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