Премьер-лига: "Черноморец" минимально обыграл "Александрию"

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Одесситы справились с соперником на выезде.

"Черноморец" забил победный мяч в концовке встречи ФК Черноморец

Состоялся заключительный поединок, в котором "Черноморец" на выезде встречался с "Александрией". Одесситы не смогли принять соперника на домашней арене из-за проблем с газоном, однако это не помешало команде выиграть в Александрии.

Судьбу встречи решил угловой на 84-й минуте, когда Коркишко замкнул подачу от Андриевского.

"Черноморец" - "Александрия" - 1:0

Гол: Коркишко, 84

"Черноморец": Безрук, Каплиенко, Аблитаров, Азацкий, Данченко, Ковалец, Татарков (Третьяков, 82), Андриевский, Кабаев (Коркишко, 66), Барилко (Элиас, 46), Хобленко

"Александрия": Леванидов, Шендрик, Бондаренко, Симинин, Басов, Приемов (Старенький, 65), Огиря, Полярус (Путраш, 86), Леонов (Чантуришвили, 69), Банада, Пономарь

Предупреждения: Хобленко, Каплиенко, Элиас, Азацкий, Коркишко - Банада, Леонов

Напомним, во втором матче дня "Волынь" обыграла "Звезду".