Премьер-лига: "Черноморец" минимально обыграл "Александрию"

Одесситы справились с соперником на выезде.
Судьбу встречи решил угловой на 84-й минуте, когда Коркишко замкнул подачу от Андриевского.
"Черноморец" - "Александрия" - 1:0
Гол: Коркишко, 84
"Черноморец": Безрук, Каплиенко, Аблитаров, Азацкий, Данченко, Ковалец, Татарков (Третьяков, 82), Андриевский, Кабаев (Коркишко, 66), Барилко (Элиас, 46), Хобленко
"Александрия": Леванидов, Шендрик, Бондаренко, Симинин, Басов, Приемов (Старенький, 65), Огиря, Полярус (Путраш, 86), Леонов (Чантуришвили, 69), Банада, Пономарь
Предупреждения: Хобленко, Каплиенко, Элиас, Азацкий, Коркишко - Банада, Леонов
Напомним, во втором матче дня "Волынь" обыграла "Звезду".ZN.UA