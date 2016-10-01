Премьер-лига: "Черноморец" добыл волевую победу над "Сталью"

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Одесситы продолжают находиться в верней части турнирной таблицы.

Одесситы в волевом стиле одолели соперника football.ua

Состоялся первый матч, в котором "Сталь" принимала "Черноморец". Одесситы уступали по ходу встречи, но в итоге смоглии добыть три очка.

"Черноморец" до этого матча не пропускал в шести поединках подряд, но в этот раз серия была прервана. Тем не менее, положительный результат компенсировал эту неудачу. "Сталь" вышла вперед на 29-й минуте, когда Карикари головой отправил мяч в сетку после подачи со штрафного от Васина. Но гости стремительно ответили сразу двумя голами - Коркишко на 34-й минуте реализовал выход один на один, а Хобленко на 40-й минуте пробивал головой и был точен.

После перерыва у "Стали" было несколько возможностей отыграться, но в итоге одесситы устояли.

"Сталь" - "Черноморец" - 1:2

Голы: Карикари, 29 - Коркишко, 34, Хобленко, 40

"Сталь": Панькив, Васин, Стаменкович, Ищенко, Воронин (Г. Малакян, 63), Каленчук, Карасюк, Дансо (Комвалиус, 74), Мысык, Задерака (Э. Малакян, 82), Карикари

"Черноморец": Боровик, Данченко, Хочолава, Мартыненко, Азацкий, Филимонов, Смирнов, Андриевский (Мусолитин, 81), Татарков (Третьяков, 67), Коркишко (Кабаев, 72), Хобленко

Предупреждения: Карикари, Задерака - Хочолава, Филимонов, Коркишко

Напомним, в других поединках дня "Ворскла" сыграет с "Олимпиком", а "Днепр" будет принимать "Александрию".