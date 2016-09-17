Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 8-го тура

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"Шахтер" ждет матч с "Ворсклой", "Динамо" будет принимать "Зарю", а "Черноморец" сыграет с "Карпатами".

"Динамо" ждет встреча с "Зарей" ua-football.com

Поединки восьмого турапройдут 17 и 18 сентября.

Главным противостоянием тура станет встреча "Динамо" и "Зари" - представителей Украины в еврокубках. Обе команды только сыграли свои матчи на европейской арене, а очередной столь сложный поединок будет проверкой физических возможностей футболистов. При этом луганчане в случае победы могут обойти команду Сергея Реброва в турнирной таблице, заняв вторую строчку вслед за "Шахтером".

"Горняки", в свою очередь, имеют три очка отрыва от киевлян и попытаются сохранить это преимущество в матче с "Ворсклой". Полтавчане набрали хорошую форму, поэтому вряд ли матч станет легкой прогулкой для дончан.

"Черноморец" при определенном стечении обстоятельств имеет шансы выйти на третье место, но для этого одесситам необходимо продлить свою серию побед в матче с "Карпатами" во Львове. "Днепр" ждет противостояние с обновленной "Звездой", которая с приходом новичков сумела одержать первую победу в прошлом туре после возвращения в элиту.

Суббота, 17 сентября

14.00. "Сталь" - "Олимпик"

Днепр, стадион "Метеор"

Трансляция: "Футбол 2"

Арбитр: Н.Балакин (Киевская область)

Матчи друг против друга в УПЛ: 2 (2 победы "Стали")

Котировки букмекеров: 2,20 - 3,33 - 3,35

17.00. "Карпаты" - "Черноморец"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: Я.Козык (Мукачево)

Матчи друг против друга в УПЛ: 38 (11 побед "Карпат", 16 ничьих, 11 побед "Черноморца")

Котировки букмекеров: 2,10 - 3,35 - 3,60

19:30. "Днепр" - "Звезда"

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: Ю.Грысьо (Львов)

Матчи друг против друга в УПЛ: 12 (7 побед "Днепра", 4 ничьих, 1 победа "Звезды")

Котировки букмекеров: 1,32 - 5,00 - 11,0

Воскресенье, 18 сентября

14.00. "Волынь" - "Александрия"

Луцк, стадион "Авангард"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: С.Березка (Киевская область)

Матчи друг против друга в УПЛ: 6 (3 победы "Волыни", 1 ничья, 2 победы "Александрии")

Котировки букмекеров: 3,80 - 3,30 - 2,05

19.30. "Ворскла" - "Шахтер"

Полтава, стадион "Ворскла"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: И.Пасхал (Херсон)

Матчи друг против друга в УПЛ: 40 (2 победы "Ворсклы", 9 ничьих, 29 побед "Шахтера)

Котировки букмекеров: 11,0 - 5,50 - 1,28

19.30. "Динамо" - "Заря"

Киев, НСК "Олимпийский"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: Ю.Вакс (Хмельницкий)

Матчи друг против друга в УПЛ: 30 (21 победа "Динамо", 7 ничьих, 2 победы "Зари")

Котировки букмекеров: 1,33 - 4,88 - 10,5