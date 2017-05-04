Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 28-го тура

Уже в этом туре "Шахтер" может стать чемпионом Украины.

"Шахтеру" нужна победа, чтобы завоевать титул ФК Шахтер

Поединки 28-го турапройдут 5, 6 и 7 мая.

"Шахтер" в настоящий момент опережает "Динамо" на 14 очков - дончанам осталось набрать всего 2 очка, чтобы официально стать десятикратными чемпионами Украины.

Таким образом, победа над "Зарей" принесет "горнякам" титул уже в этом туре. При этом у "Александрии" и "Черноморца" появится возможность сократить отставание от луганчан до двух очков и продолжить борьбу за "бронзу" чемпионата.

Пятница, 5 мая

19:00. "Волынь" - "Ворскла"

Луцк, стадион "Авангард"

Трансляция: УНИАН

Арбитр: Александр Иванов

Суббота, 6 мая

14:00. "Олимпик" - "Черноморец"

Киев, стадион "Динамо"

Трансляция: "Футбол 2"

Арбитр: Ярослав Козык

17:00. "Шахтер" - "Заря"

Харьков, ОСК "Металлист"

Трансляция: "Футбол 2"

Арбитр: Юрий Можаровский

Воскресенье, 7 мая

14:00. "Сталь" - "Карпаты"

Днепр, стадион "Метеор"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: Катерина Монзуль

17:00. "Звезда" - "Днепр"

Кропивницкий, стадион "Звезда"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: Дмитрий Кутаков

19:30. "Динамо" - "Александрия"

Киев, НСК "Олимпийский"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: Александр Дердо

Напомним, ранее клубы УПЛ поддержали новый формат чемпионата на следующий сезон.