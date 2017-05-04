Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 28-го тура

Уже в этом туре "Шахтер" может стать чемпионом Украины.
"Шахтер" в настоящий момент опережает "Динамо" на 14 очков - дончанам осталось набрать всего 2 очка, чтобы официально стать десятикратными чемпионами Украины.
Таким образом, победа над "Зарей" принесет "горнякам" титул уже в этом туре. При этом у "Александрии" и "Черноморца" появится возможность сократить отставание от луганчан до двух очков и продолжить борьбу за "бронзу" чемпионата.
Пятница, 5 мая
19:00. "Волынь" - "Ворскла"
Луцк, стадион "Авангард"
Трансляция: УНИАН
Арбитр: Александр Иванов
Суббота, 6 мая
14:00. "Олимпик" - "Черноморец"
Киев, стадион "Динамо"
Трансляция: "Футбол 2"
Арбитр: Ярослав Козык
17:00. "Шахтер" - "Заря"
Харьков, ОСК "Металлист"
Трансляция: "Футбол 2"
Арбитр: Юрий Можаровский
Воскресенье, 7 мая
14:00. "Сталь" - "Карпаты"
Днепр, стадион "Метеор"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: Катерина Монзуль
17:00. "Звезда" - "Днепр"
Кропивницкий, стадион "Звезда"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: Дмитрий Кутаков
19:30. "Динамо" - "Александрия"
Киев, НСК "Олимпийский"
Трансляция: "2+2", ZN.UA
Арбитр: Александр Дердо
Напомним, ранее клубы УПЛ поддержали новый формат чемпионата на следующий сезон.ZN.UA