Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 27-го тура

Чемпионат Украины продолжится очередными матчами.
Главной интригой чемпионата является борьба за бронзовые медали, на которые реально претендуют "Заря", "Александрия" и "Черноморец". Луганчан ждет поединок с "Олимпиком" - испытание на фоне конкурентов не самое сложное. При этом александрийцы сразятся с "Шахтером", а одесситы - с "Динамо". Если украинские гранды возьмут по три очка, то у "Зари" будет шанс оторваться от преследователей.
Суббота, 29 апреля
14:00. "Звезда" - "Карпаты"
Кировоград, стадион "Звезда"
Трансляция: "Футбол 2"
Арбитр: Сергей Березка
17:00. "Ворскла" - "Сталь"
Полтава, стадион "Ворскла"
Трансляция: "Футбол 2"
Арбитр: Иван Бондарь
Воскресенье, 30 апреля
14:00. "Волынь" - "Днепр"
Луцк, стадион "Авангард"
Трансляция: УНИАН
Арбитр: Константин Труханов
14:00. "Олимпик" - "Заря"
Киев, стадион "Динамо"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: Евгений Арановский
17:00. "Шахтер" - "Александрия"
Харьков, стадион "Металлист"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: Ярослав Козык
19:30. "Черноморец" - "Динамо"
Киев, НСК "Олимпийский"
Трансляция: "2+2", ZN.UA
Арбитр: Юрий Можаровский
Напомним, ранее клубы УПЛ поддержали новый формат чемпионата на следующий сезон.ZN.UA