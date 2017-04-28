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Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 27-го тура

28 апреля в 21:47

Чемпионат Украины продолжится очередными матчами.

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"Динамо" сыграет с "Черноморцем" на "Олимпийском"
ua-football.com
Поединки 27-го тура украинской Премьер-лиги пройдут 29 и 30 апреля.

Главной интригой чемпионата является борьба за бронзовые медали, на которые реально претендуют "Заря", "Александрия" и "Черноморец". Луганчан ждет поединок с "Олимпиком" - испытание на фоне конкурентов не самое сложное. При этом александрийцы сразятся с "Шахтером", а одесситы - с "Динамо". Если украинские гранды возьмут по три очка, то у "Зари" будет шанс оторваться от преследователей.

Суббота, 29 апреля

14:00. "Звезда" - "Карпаты"

Кировоград, стадион "Звезда"

Трансляция: "Футбол 2"

Арбитр: Сергей Березка

17:00. "Ворскла" - "Сталь"

Полтава, стадион "Ворскла"

Трансляция: "Футбол 2"

Арбитр: Иван Бондарь

Воскресенье, 30 апреля

14:00. "Волынь" - "Днепр"

Луцк, стадион "Авангард"

Трансляция: УНИАН

Арбитр: Константин Труханов

14:00. "Олимпик" - "Заря"

Киев, стадион "Динамо"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: Евгений Арановский

17:00. "Шахтер" - "Александрия"

Харьков, стадион "Металлист"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: Ярослав Козык

19:30. "Черноморец" - "Динамо"

Киев, НСК "Олимпийский"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: Юрий Можаровский

Читайте также: "Днепр" может не получить аттестат на участие в Премьер-лиге

Напомним, ранее клубы УПЛ поддержали новый формат чемпионата на следующий сезон.

По материалам: ZN.UA
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Тэги УПЛ футбол Динамо Шахтер Заря Черноморец
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