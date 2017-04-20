Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 26-го тура

Чемпионат Украины продолжится очередными матчами.
Центральным матчем тура станет противостояние "Динамо" и "Шахтера" в Киеве. Команде Реброва нужна только победа, чтобы вернуть интригу в чемпионскую гонку, а в случае ничьей или виктории "горняков" интрига в чемпионате умрет практически на 100%.
Еще одним интересным матчем станет встреча "Зари" и "Черноморца" в Запорожье. Одесситы набрали неплохой ход, и попытаются доставить проблем третьей команде чемпионата.
Пятница, 21 апреля
20:00. "Динамо" – "Шахтер"
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Трансляция: "2+2", ZN.UA
Арбитр: Константин Труханов
Суббота, 22 апреля
17:00. "Александрия" – "Олимпик"
Александрия, стадион "Ника"
Трансляция: "Футбол 2"
Арбитр: Юрий Грисьо
17:00. "Днепр" – "Ворскла"
Днепр, стадион "Днепр Арена"
Трансляция: УНИАН
Арбитр: Николай Кривоносов
Воскресенье, 23 апреля
14:00. "Сталь" – "Звезда"
Днепр, стадион "Метеор"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: Игорь Пасхал
17:00. "Карпаты" – "Волынь"
Львов, стадион "Арена Львов"
Трансляция: УНИАН
Арбитр: Анатолий Жабченко
19:30. "Заря" – "Черноморец"
Запорожье, стадион "Славутич Арена"
Трансляция: "2+2", ZN.UA
Арбитр: Анатолий Абдула
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