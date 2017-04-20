Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 26-го тура

Чемпионат Украины продолжится очередными матчами.

"Динамо" и "Шахтер" сыграют в Киеве ФК Шахтер

Поединки 26-го турапройдут 21, 22 и 23 апреля.

Центральным матчем тура станет противостояние "Динамо" и "Шахтера" в Киеве. Команде Реброва нужна только победа, чтобы вернуть интригу в чемпионскую гонку, а в случае ничьей или виктории "горняков" интрига в чемпионате умрет практически на 100%.

Еще одним интересным матчем станет встреча "Зари" и "Черноморца" в Запорожье. Одесситы набрали неплохой ход, и попытаются доставить проблем третьей команде чемпионата.

Пятница, 21 апреля

20:00. "Динамо" – "Шахтер"

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: Константин Труханов

Суббота, 22 апреля

17:00. "Александрия" – "Олимпик"

Александрия, стадион "Ника"

Трансляция: "Футбол 2"

Арбитр: Юрий Грисьо

17:00. "Днепр" – "Ворскла"

Днепр, стадион "Днепр Арена"

Трансляция: УНИАН

Арбитр: Николай Кривоносов

Воскресенье, 23 апреля

14:00. "Сталь" – "Звезда"

Днепр, стадион "Метеор"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: Игорь Пасхал

17:00. "Карпаты" – "Волынь"

Львов, стадион "Арена Львов"

Трансляция: УНИАН

Арбитр: Анатолий Жабченко

19:30. "Заря" – "Черноморец"

Запорожье, стадион "Славутич Арена"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: Анатолий Абдула

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