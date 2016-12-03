Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 17-го тура

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

"Заря" попытается прервать серию неудач, "Динамо" ждет визит в Полтаву, а "Шахтер" встретится с командой из середины турнирной таблицы.

"Динамо" продолжит погоню за "Шахтером" Dynamo.kiev.ua

Матчи 17-го турапройдут 3-го и 4-го декабря.

В Украину пришла полноценная зима, которая уже внесла свои коррективы в футбольное расписание. Ранее были отменены два матча Кубка Украины, после чего стало известно, что "Звезда" будет принимать "Александрию" не в Кропивницком, а в Запорожье. От мороза и снегопада страдает газон, поэтому можно предположить, что подобные ситуации еще будут возникать в дальнейшем.

Все поединки тура начнутся с минуты молчания в память о погибших игроках бразильского "Шапекоэнсе" - футболисты выйдут на поле с черными повязками на руках.

В турнирной таблице уже видны очертания двух шестерок команд, которые на следующем этапе продолжат играть отдельно. За шестое место самый реальный шанс зацепиться имеет "Ворскла", которая идет седьмой и отстает от "Черноморца" на три пункта. Однако полтавчан ждет матч с "Динамо", а в таких встречах набирать очки всегда крайне сложно.

Сегодня, 3 декабря, помимо киевян на поле выйдет еще один претендент на медали - "Заря". Луганчане в последних матчах растеряли очки и отстали от динамовцев на пять пунктов, поэтому обязаны обыгрывать "Днепр". Донецкий "Шахтер", в свою очередь, сыграет со "Сталью" 4 декабря и попытается сохранить отрыв от "Динамо", который составляет восемь очков.

Суббота, 3 декабря

14:00. "Ворскла" - "Динамо"

Полтава, стадион "Ворскла"

Арбитр: Ю.Вакс

Трансляция: "Футбол 2"

14:00. "Черноморец" - "Волынь"

Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр: Е.Монзуль

Трансляция: "2+2", ZN.UA

17:00. "Заря" - "Днепр"

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Арбитр: С.Бойко

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Воскресенье, 4 декабря

14:00. "Олимпик" - "Карпаты"

Сумы, стадион "Юбилейный"

Арбитр: Д.Кутаков

Трансляция: "Футбол 1"

17:00. "Шахтер" - "Сталь" К

Львов, стадион "Арена-Львов"

Арбитр: Ю.Грысьо

Трансляция: "Футбол 1"

19:30. "Звезда" - "Александрия"

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Арбитр: А.Абдула

Трансляция: "Футбол 1"