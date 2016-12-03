Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 17-го тура

"Заря" попытается прервать серию неудач, "Динамо" ждет визит в Полтаву, а "Шахтер" встретится с командой из середины турнирной таблицы.
В Украину пришла полноценная зима, которая уже внесла свои коррективы в футбольное расписание. Ранее были отменены два матча Кубка Украины, после чего стало известно, что "Звезда" будет принимать "Александрию" не в Кропивницком, а в Запорожье. От мороза и снегопада страдает газон, поэтому можно предположить, что подобные ситуации еще будут возникать в дальнейшем.
Все поединки тура начнутся с минуты молчания в память о погибших игроках бразильского "Шапекоэнсе" - футболисты выйдут на поле с черными повязками на руках.
В турнирной таблице уже видны очертания двух шестерок команд, которые на следующем этапе продолжат играть отдельно. За шестое место самый реальный шанс зацепиться имеет "Ворскла", которая идет седьмой и отстает от "Черноморца" на три пункта. Однако полтавчан ждет матч с "Динамо", а в таких встречах набирать очки всегда крайне сложно.
Сегодня, 3 декабря, помимо киевян на поле выйдет еще один претендент на медали - "Заря". Луганчане в последних матчах растеряли очки и отстали от динамовцев на пять пунктов, поэтому обязаны обыгрывать "Днепр". Донецкий "Шахтер", в свою очередь, сыграет со "Сталью" 4 декабря и попытается сохранить отрыв от "Динамо", который составляет восемь очков.
Суббота, 3 декабря
14:00. "Ворскла" - "Динамо"
Полтава, стадион "Ворскла"
Арбитр: Ю.Вакс
Трансляция: "Футбол 2"
14:00. "Черноморец" - "Волынь"
Одесса, стадион "Черноморец"
Арбитр: Е.Монзуль
Трансляция: "2+2", ZN.UA
17:00. "Заря" - "Днепр"
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Арбитр: С.Бойко
Трансляция: "2+2", ZN.UA
Воскресенье, 4 декабря
14:00. "Олимпик" - "Карпаты"
Сумы, стадион "Юбилейный"
Арбитр: Д.Кутаков
Трансляция: "Футбол 1"
17:00. "Шахтер" - "Сталь" К
Львов, стадион "Арена-Львов"
Арбитр: Ю.Грысьо
Трансляция: "Футбол 1"
19:30. "Звезда" - "Александрия"
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Арбитр: А.Абдула
Трансляция: "Футбол 1"