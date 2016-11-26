Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 16-го тура

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"Динамо" ждет визит в Луцк, "Шахтер" встретится с "Днепром", а "Заря" сыграет во Львове с "Карпатами".

"Шахтер" сыграет в Днепре sport.bigmir.net

Матчи 16-го турапройдут 26 и 27 ноября.

Сегодня, 26 ноября, свой матч проведет один представитель первой тройки чемпионата - киевское "Динамо" сыграет на выезде с "Волынью". Луцкая команда порой не отличается стабильностью, но отобрать дома очки может даже у грандов. Киевлянам, в свою очередь, нельзя ошибаться, так как уже сейчас отрыв "Шахтера" составляет 8 очков, а любая осечка может окончательно похоронить интригу в чемпионате. В других поединках субботы "Сталь" встретится с "Ворсклой", а "Черноморец" - со "Звездой". Все эти команды ведут борьбу за попадание в топ-6 по итогам первого этапа чемпионата.

"Шахтер" находится в хорошей форме и попытается доказать это на выезде против "Днепра" - подопечные Михайленко в прошлом туре обыграли "Ворсклу", но повторить это против дончан будет крайне сложно. "Зарю", которая отстала от "Динамо" в борьбе за второе место на три пункта, ждет поединок с "Карпатами", которые способны дать бой луганчанам на своем поле. Кроме того, "Александрия" сыграет с "Олимпиком" и в случае победы получит возможность выйти на четвертое место в турнирной таблице.

Суббота, 26 ноября

14:00. "Сталь" - "Ворскла"

Днепр, стадион "Метеор"

Трансляция: "Футбол 2"

Матчи друг против друга в УПЛ: 3 (2 ничьи, 1 победа "Ворсклы")

Матч первого круга: ничья (0:0)

Котировки букмекеров: 3,10 - 3,25 - 2,37

14:00. "Черноморец" - "Звезда"

Одесса, стадион "Черноморец"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Матчи друг против друга в УПЛ: 11 (7 побед "Черноморца", 4 ничьи)

Матч первого круга: победа "Черноморца" (1:0)

Котировки букмекеров: 2,17 - 3,25 - 3,50

19:30. "Волынь" - "Динамо"

Луцк, стадион "Авангард"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Матчи друг против друга в УПЛ: 31 (1 победа "Волыни", 4 ничьи, 26 побед "Динамо")

Матч первого круга: победа "Динамо" (2:1)

Котировки букмекеров: 16,0 - 6,10 - 1,21

Воскресенье, 27 ноября

14:00. "Александрия" - "Олимпик"

Александрия, стадион "Ника"

Трансляция: "Футбол 1"

Матчи друг против друга в УПЛ: 3 (1 победа "Александрии", 1 ничья, 1 победа "Олимпика")

Матч первого круга: победа "Александрии" (2:0)

Котировки букмекеров: 2,10 - 3,35 - 3,55

17:00. "Карпаты" - "Заря"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Матчи друг против друга в УПЛ: 29 (12 побед "Карпат", 7 ничьих, 10 побед "Зари")

Матч первого круга: победа "Зари" (2:1)

Котировки букмекеров: 6,20 - 4,20 - 1,53

19:30. "Днепр" - "Шахтер"

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Матчи друг против друга в УПЛ: 50 (13 побед "Днепра", 13 ничьих, 24 победы "Шахтера")

Матч первого круга: победа "Шахтера" (4:0)

Котировки букмекеров: 15,0 - 6,50 - 1,20