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Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 15-го тура

18 ноября в 21:39

"Шахтер" в Харькове будет принимать "Карпаты", "Заря" сыграет с "Александрией", а "Динамо" встретится со "Сталью".

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"Олимпик" будет принимать "Черноморец"
ФК Черноморец
Матчи 15-го тура украинской Премьер-лиги пройдут в субботу и воскресенье. 19 ноября состоится четыре поединка, а 20 ноября - еще две встречи.

Тройка лидеров чемпионата, которой на следующей неделе предстоит играть в еврокубках, свои поединки проведет в субботу. Самый сложный соперник ждет "Зарю" - подопечным Юрия Вернидуба предстоит сыграть против "Александрии". "Шахтер" проведет второй матч в сезоне в Харькове, где примет "Карпаты". А "Динамо" дома сыграет со "Сталью".

Интересным должен получиться еще один субботний матч, в котором встретятся соседи по турнирной таблице и конкуренты в борьбе за попадание в еврокубки "Олимпик" и "Черноморец". В первом круге одесситы одержали крупную победу.

В воскресенье состоится два матча с участием команд из нижней части таблицы. "Звезда" будет принимать "Волынь", а "Ворскла", которая продолжает погоню за верхней шестеркой, сыграет с "Днепром".

Суббота, 19 ноября

14.00. "Заря" - "Александрия"
Запорожье, "Славутич-Арена"
Трансляция: "2+2", ZN.UA
Арбитр: Ю. Вакс
Матчи друг против друга в УПЛ: 5 (2 победы "Зари", 1 ничья, 2 победы "Александрии")
Матч первого круга: победа "Зари" (1:0)
Котировки букмекеров: 1,70 - 3,75 - 5,10

14.00. "Олимпик" - "Черноморец"
Сумы, стадион "Юбилейный"
Трансляция: "Футбол 2"
Арбитр: А. Абдула
Матчи друг против друга в УПЛ: 5 (2 победы "Олимпика", 1 ничья, 2 победы "Черноморца")
Матч первого круга: победа "Черноморца" (3:0)
Котировки букмекеров: 2,05 - 3,35 - 3,75

17.00. "Динамо" - "Сталь"
Киев, НСК "Олимпийский"
Трансляция: "2+2", ZN.UA
Арбитр: А. Головков
Матчи друг против друга в УПЛ: 3 (3 победы "Динамо")
Матч первого круга: победа "Динамо" (2:1)
Котировки букмекеров: 1,21 - 5,80 - 18,0

17.00. "Шахтер" - "Карпаты"
Харьков, стадион "Металлист"
Трансляция: "Футбол 2"
Арбитр: С. Бойко
Матчи друг против друга в УПЛ: 47 (30 побед "Шахтера", 8 ничьих, 9 побед "Карпат")
Матч первого круга: победа "Шахтера" (3:2)
Котировки букмекеров: 1,10 - 9,00 - 31,0

Воскресенье, 20 ноября

17.00. "Звезда" - "Волынь"
Кропивницкий, стадион "Звезда"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: Я. Козык
Матчи друг против друга в УПЛ: 5 (2 победы "Звезды", 3 победы "Волыни")
Матч первого круга: победа "Волыни" (1:0)
Котировки букмекеров: 2,39 - 3,15 - 3,15

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19.30. "Ворскла" - "Днепр"
Полтава, стадион "Ворскла"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: А. Иванов
Матчи друг против друга в УПЛ: 41 (9 побед "Ворсклы", 14 ничьих, 18 побед "Днепра")
Матч первого круга: ничья (1:1)
Котировки букмекеров: 1,81 - 3,65 - 4,40

По материалам: ZN.UA
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Тэги Премьер-лига Ворскла Динамо Карпаты Шахтер Заря Олимпик Сталь Черноморец
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