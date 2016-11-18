Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 15-го тура

"Шахтер" в Харькове будет принимать "Карпаты", "Заря" сыграет с "Александрией", а "Динамо" встретится со "Сталью".
Тройка лидеров чемпионата, которой на следующей неделе предстоит играть в еврокубках, свои поединки проведет в субботу. Самый сложный соперник ждет "Зарю" - подопечным Юрия Вернидуба предстоит сыграть против "Александрии". "Шахтер" проведет второй матч в сезоне в Харькове, где примет "Карпаты". А "Динамо" дома сыграет со "Сталью".
Интересным должен получиться еще один субботний матч, в котором встретятся соседи по турнирной таблице и конкуренты в борьбе за попадание в еврокубки "Олимпик" и "Черноморец". В первом круге одесситы одержали крупную победу.
В воскресенье состоится два матча с участием команд из нижней части таблицы. "Звезда" будет принимать "Волынь", а "Ворскла", которая продолжает погоню за верхней шестеркой, сыграет с "Днепром".
Суббота, 19 ноября
14.00. "Заря" - "Александрия"
Запорожье, "Славутич-Арена"
Трансляция: "2+2", ZN.UA
Арбитр: Ю. Вакс
Матчи друг против друга в УПЛ: 5 (2 победы "Зари", 1 ничья, 2 победы "Александрии")
Матч первого круга: победа "Зари" (1:0)
Котировки букмекеров: 1,70 - 3,75 - 5,10
14.00. "Олимпик" - "Черноморец"
Сумы, стадион "Юбилейный"
Трансляция: "Футбол 2"
Арбитр: А. Абдула
Матчи друг против друга в УПЛ: 5 (2 победы "Олимпика", 1 ничья, 2 победы "Черноморца")
Матч первого круга: победа "Черноморца" (3:0)
Котировки букмекеров: 2,05 - 3,35 - 3,75
17.00. "Динамо" - "Сталь"
Киев, НСК "Олимпийский"
Трансляция: "2+2", ZN.UA
Арбитр: А. Головков
Матчи друг против друга в УПЛ: 3 (3 победы "Динамо")
Матч первого круга: победа "Динамо" (2:1)
Котировки букмекеров: 1,21 - 5,80 - 18,0
17.00. "Шахтер" - "Карпаты"
Харьков, стадион "Металлист"
Трансляция: "Футбол 2"
Арбитр: С. Бойко
Матчи друг против друга в УПЛ: 47 (30 побед "Шахтера", 8 ничьих, 9 побед "Карпат")
Матч первого круга: победа "Шахтера" (3:2)
Котировки букмекеров: 1,10 - 9,00 - 31,0
Воскресенье, 20 ноября
17.00. "Звезда" - "Волынь"
Кропивницкий, стадион "Звезда"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: Я. Козык
Матчи друг против друга в УПЛ: 5 (2 победы "Звезды", 3 победы "Волыни")
Матч первого круга: победа "Волыни" (1:0)
Котировки букмекеров: 2,39 - 3,15 - 3,15
19.30. "Ворскла" - "Днепр"
Полтава, стадион "Ворскла"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: А. Иванов
Матчи друг против друга в УПЛ: 41 (9 побед "Ворсклы", 14 ничьих, 18 побед "Днепра")
Матч первого круга: ничья (1:1)
Котировки букмекеров: 1,81 - 3,65 - 4,40