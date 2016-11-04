Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 14-го тура

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"Черноморец" сыграет с "Зарей", "Динамо" отправится в гости к "Днепру", а "Шахтер" встретится с "Александрией".

"Днепр" будет принимать "Динамо" ФК Днепр

Матчи 14-го тура украинской Премьер-лиги будут сыграны в течение трех дней: откроется тур в пятницу, два поединка состоятся в субботу, а еще три - в воскресенье.

Откроют тур "Волынь" и "Сталь". В прошлом сезоне "Волынь" дважды обыгрывала "Сталь", но в первом круге нынешнего чемпионата уступила, а потому постарается взять реванш. В субботу "Звезда" будет принимать "Олимпик", который ведет борьбу за еврокубки, а "Карпаты" попытаются добыть первую победу при новом тренере в матче против "Ворсклы".

Лидеры чемпионата свои матчи проведут в воскресенье. "Шахтер" еще не терял очки в играх с "Александрией" и постарается выиграть у александрийцев в десятом матче подряд. "Динамо" отправится в гости к "Днепру". Отметим, что в последний раз днепряне обыгрывали "Динамо" еще в марте 2014 года. А "Черноморец", который ведет борьбу за попадание в топ-6, в Одессе сыграет с "Зарей", которая ведет борьбу с "Динамо" за второе место в чемпионате.

Пятница, 4 ноября

17.00. "Волынь" - "Сталь"

Луцк, стадион "Авангард"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: А. Дердо

Матчи друг против друга в УПЛ: 3 (2 победы "Волыни", 1 победа "Стали")

Матч первого круга: победа "Стали" (1:0)

Котировки букмекеров: 2,35 - 3,25 - 3,15

Суббота, 5 ноября

14.00. "Звезда" - "Олимпик"

Кропивницкий, стадион "Звезда"

Трансляция: "Футбол 2"

Арбитр: И. Бондар

Матчи друг против друга в УПЛ: 1 (1 победа "Олимпика")

Матч первого круга: победа "Олимпика" (4:2)

Котировки букмекеров: 2,75 - 3,40 - 2,50

17.00. "Карпаты" - "Ворскла"

Львов, "Арена-Львов"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: С. Березка

Матчи друг против друга в УПЛ: 37 (11 побед "Карпат", 12 ничьих, 14 побед "Ворсклы")

Матч первого круга: ничья (1:1)

Котировки букмекеров: 3,15 - 3,40 - 2,25

Воскресенье, 6 ноября

17.00. "Черноморец" - "Заря"

Одесса, стадион "Черноморец"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: Ю. Можаровский

Матчи друг против друга в УПЛ: 27 (14 побед "Черноморца", 4 ничьи, 9 побед "Зари")

Матч первого круга: победа "Зари" (4:0)

Котировки букмекеров: 4,80 - 3,60 - 1,75

19.30. "Днепр" - "Динамо"

Днепр, "Днепр-Арена"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: Е. Монзуль

Матчи друг против друга в УПЛ: 51 (8 побед "Днепра", 9 ничьих, 34 победы "Динамо")

Матч первого круга: победа "Динамо" (1:0)

Котировки букмекеров: 13,0 - 5,50 - 1,27

19.30. "Александрия" - "Шахтер"

Александрия, КСК "Ника"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: Ю. Вакс

Матчи друг против друга в УПЛ: 9 (9 побед "Шахтера")

Матч первого круга: победа "Шахтера" (1:0)

Котировки букмекеров: 11,00 - 5,50 - 1,30