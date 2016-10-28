Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 13-го тура

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"Шахтер" будет принимать "Черноморец", "Динамо" сыграет с "Карпатами", а "Заря" - со "Звездой".

В первом круге "Шахтер" выиграл у "Черноморца" ФК Шахтер

29 и 30 октября состоятся матчи тринадцатого тура украинской Премьер-лиги. По три матча будет сыграно в субботу и воскресенье.

Откроется тур поединком "Олимпика" и "Волыни". Команды встречались в нынешнем сезоне уже дважды: в чемпионате сыграли вничью, а в Кубке лучане прошли дончан (2:1). Также в субботу свои матчи проведут "Шахтер" и "Динамо". Подопечные Фонсеки, которые не проигрывали уже в 15 официальных матчах кряду, будут принимать "Черноморец", а команда Реброва без травмированного Ярмоленко сыграет с аутсайдером чемпионата "Карпатами".

В воскресенье "Заря" будет принимать "Звезду" и попытается сохранить второе место в Премьер-лиге. "Ворскла" проведет еще один ключевой матч в борьбе за попадание в топ-6 команд чемпионата - после победы над "Черноморцем" полтавчане попытаются обыграть и "Александрию". А закроет тур днепровское дерби - матч "Стали" и "Днепра", который был лишен шести очков и опустился на предпоследнее место в таблице.

Суббота, 29 октября

14.00. "Олимпик" - "Волынь"

Сумы, стадион "Юбилейный"

Трансляция: "Футбол 2"

Арбитр: Н. Балакин

Матчи друг против друга в УПЛ: 5 (2 ничьи, 3 победы "Волыни")

Матч первого круга: ничья (2:2)

Котировки букмекеров: 1,65 - 3,80 - 5,50

17.00. "Шахтер" - "Черноморец"

Львов, "Арена-Львов"

Трансляция: "Футбол 2"

Арбитр: К. Труханов

Матчи друг против друга в УПЛ: 43 (31 победа "Шахтера", 6 ничьих, 6 побед "Черноморца")

Матч первого круга: победа "Шахтера" (4:1)

Котировки букмекеров: 1,20 - 6,50 - 15,0

19.30. "Динамо" - "Карпаты"

Киев, НСК "Олимпийский"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: Ю. Вакс

Матчи друг против друга в УПЛ: 45 (30 побед "Динамо", 10 ничьих, 5 побед "Карпат")

Матч первого круга: победа "Динамо" (2:0)

Котировки букмекеров: 1,14 - 8,00 - 20,0

Воскресенье, 30 октября

14.00. "Заря" - "Звезда"

Запорожье, "Славутич-Арена"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: А. Абдула

Матчи друг против друга в УПЛ: 3 (1 победа "Зари", 1 ничья, 1 победа "Звезды")

Матч первого круга: ничья (1:1)

Котировки букмекеров: 1,35 - 4,70 - 10,0

17.00. "Ворскла" - "Александрия"

Полтава, стадион "Ворскла"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: Е. Арановский

Матчи друг против друга в УПЛ: 9 (1 победа "Ворсклы", 4 ничьи, 4 победы "Александрии)

Матч первого круга: победа "Александрии" (3:2)

Котировки букмекеров: 2,30 - 3,40 - 3,10

19.30. "Сталь" - "Днепр"

Днепр, стадион "Метеор"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: Ю. Грисьо

Матчи друг против друга в УПЛ: 3 (1 ничья, 2 победы "Днепра")

Матч первого круга: ничья (1:1)

Котировки букмекеров: 2,50 - 3,25 - 2,90