Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 13-го тура

"Шахтер" будет принимать "Черноморец", "Динамо" сыграет с "Карпатами", а "Заря" - со "Звездой".
Откроется тур поединком "Олимпика" и "Волыни". Команды встречались в нынешнем сезоне уже дважды: в чемпионате сыграли вничью, а в Кубке лучане прошли дончан (2:1). Также в субботу свои матчи проведут "Шахтер" и "Динамо". Подопечные Фонсеки, которые не проигрывали уже в 15 официальных матчах кряду, будут принимать "Черноморец", а команда Реброва без травмированного Ярмоленко сыграет с аутсайдером чемпионата "Карпатами".
В воскресенье "Заря" будет принимать "Звезду" и попытается сохранить второе место в Премьер-лиге. "Ворскла" проведет еще один ключевой матч в борьбе за попадание в топ-6 команд чемпионата - после победы над "Черноморцем" полтавчане попытаются обыграть и "Александрию". А закроет тур днепровское дерби - матч "Стали" и "Днепра", который был лишен шести очков и опустился на предпоследнее место в таблице.
Суббота, 29 октября
14.00. "Олимпик" - "Волынь"
Сумы, стадион "Юбилейный"
Трансляция: "Футбол 2"
Арбитр: Н. Балакин
Матчи друг против друга в УПЛ: 5 (2 ничьи, 3 победы "Волыни")
Матч первого круга: ничья (2:2)
Котировки букмекеров: 1,65 - 3,80 - 5,50
17.00. "Шахтер" - "Черноморец"
Львов, "Арена-Львов"
Трансляция: "Футбол 2"
Арбитр: К. Труханов
Матчи друг против друга в УПЛ: 43 (31 победа "Шахтера", 6 ничьих, 6 побед "Черноморца")
Матч первого круга: победа "Шахтера" (4:1)
Котировки букмекеров: 1,20 - 6,50 - 15,0
19.30. "Динамо" - "Карпаты"
Киев, НСК "Олимпийский"
Трансляция: "2+2", ZN.UA
Арбитр: Ю. Вакс
Матчи друг против друга в УПЛ: 45 (30 побед "Динамо", 10 ничьих, 5 побед "Карпат")
Матч первого круга: победа "Динамо" (2:0)
Котировки букмекеров: 1,14 - 8,00 - 20,0
Воскресенье, 30 октября
14.00. "Заря" - "Звезда"
Запорожье, "Славутич-Арена"
Трансляция: "2+2", ZN.UA
Арбитр: А. Абдула
Матчи друг против друга в УПЛ: 3 (1 победа "Зари", 1 ничья, 1 победа "Звезды")
Матч первого круга: ничья (1:1)
Котировки букмекеров: 1,35 - 4,70 - 10,0
17.00. "Ворскла" - "Александрия"
Полтава, стадион "Ворскла"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: Е. Арановский
Матчи друг против друга в УПЛ: 9 (1 победа "Ворсклы", 4 ничьи, 4 победы "Александрии)
Матч первого круга: победа "Александрии" (3:2)
Котировки букмекеров: 2,30 - 3,40 - 3,10
19.30. "Сталь" - "Днепр"
Днепр, стадион "Метеор"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: Ю. Грисьо
Матчи друг против друга в УПЛ: 3 (1 ничья, 2 победы "Днепра")
Матч первого круга: ничья (1:1)
Котировки букмекеров: 2,50 - 3,25 - 2,90