Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 12-го тура

"Динамо" сыграет с "Александрией", "Шахтер" - со "Звездой", а "Черноморец" примет "Ворсклу".
"Карпаты" проведут важнейший матч против одного из конкурентов в борьбе за выживание. Победа над "Сталью" позволит львовянам приблизится к команде из Каменского в таблице. "Днепр" не побеждал в пяти матчах кряду и попытаеся прервать эту серию в Луцке.
"Александрия" еще ни разу не отбирала очки у "Динамо" в рамках украинской Премьер-лиги. Но сейчас не лучшая форма киевлян может сыграть на руку команде Шарана. "Шахтер" на выезде сыграет со "Звездой", а "Олимпик" в Сумах попытается отобрать очки у "Зари". Интересным также должно получиться противостояние "Черноморца" и "Ворсклы" - команд, которые претендуют на попадание в шестерку лучших.
Суббота, 22 октября
17.00. "Карпаты" - "Сталь"
Львов, "Арена-Львов"
Трансляция: "2+2"
Арбитр: Н. Балакин
Матчи друг против друга в УПЛ: 3 (2 победы "Карпат", 1 ничья)
Матч первого круга: победа "Карпат" (3:0)
Котировки букмекеров: 2,10 - 3,45 - 3,50
19.30. "Волынь" - "Днепр"
Луцк, стадион "Авангард"
Трансляция: "2+2"
Арбитр: А. Иванов
Матчи друг против друга в УПЛ: 31 (4 победы "Волыни", 6 ничьих, 21 победа "Днепра")
Матч первого круга: победа "Днепра" (5:0)
Котировки букмекеров: 3,00 - 3,35 - 2,35
Воскресенье, 23 октября
14.00 "Александрия" - "Динамо"
Александрия, КСК "Ника"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: К. Труханов
Матчи друг против друга в УПЛ: 9 (9 побед "Динамо")
Матч первого круга: победа "Динамо" (5:1)
Котировки букмекеров: 10,0 - 5,00 - 1,33
17.00. "Олимпик" - "Заря"
Сумы, стадион "Юбилейный"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: С. Бойко
Матчи друг против друга в УПЛ: 5 (1 победа "Олимпика", 1 ничья, 3 победы "Зари)
Матч первого круга: победа "Зари" (3:0)
Котировки букмекеров: 5,50 - 4,00 - 1,60
19.30. "Звезда" - "Шахтер"
Кропивницкий, стадион "Звезда"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: А. Жабченко
Матчи друг против друга в УПЛ: 13 (1 победа "Звезды", 1 ничья, 11 побед "Шахтера")
Матч первого круга: победа "Шахтера" (4:1)
Котировки букмекеров: 20,0 - 7,00 - 1,16
19.30. "Черноморец" - "Ворскла"
Одесса, стадион "Черноморец"
Трансляция: "2+2"
Арбитр: Д. Кутаков
Матчи друг против друга в УПЛ: 33 (10 побед "Черноморца", 11 ничьих, 12 побед "Ворсклы")
Матч первого круга: победа "Ворсклы" (1:0)
Котировки букмекеров: 2,50 - 3,70 - 2,60