Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 12-го тура

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"Динамо" сыграет с "Александрией", "Шахтер" - со "Звездой", а "Черноморец" примет "Ворсклу".

В первом круге "Ворскла" обыграла "Черноморец" ФК Ворскла

Матчи 12-го тура украинской Премьер-лиги пройдут 22 и 23 октября. В субботу состоятся поединки во Львове и Луцке, а в воскресенье - в Александрии, Сумах, Кропивницком и Одессе.

"Карпаты" проведут важнейший матч против одного из конкурентов в борьбе за выживание. Победа над "Сталью" позволит львовянам приблизится к команде из Каменского в таблице. "Днепр" не побеждал в пяти матчах кряду и попытаеся прервать эту серию в Луцке.

"Александрия" еще ни разу не отбирала очки у "Динамо" в рамках украинской Премьер-лиги. Но сейчас не лучшая форма киевлян может сыграть на руку команде Шарана. "Шахтер" на выезде сыграет со "Звездой", а "Олимпик" в Сумах попытается отобрать очки у "Зари". Интересным также должно получиться противостояние "Черноморца" и "Ворсклы" - команд, которые претендуют на попадание в шестерку лучших.

Суббота, 22 октября

17.00. "Карпаты" - "Сталь"

Львов, "Арена-Львов"

Трансляция: "2+2"

Арбитр: Н. Балакин

Матчи друг против друга в УПЛ: 3 (2 победы "Карпат", 1 ничья)

Матч первого круга: победа "Карпат" (3:0)

Котировки букмекеров: 2,10 - 3,45 - 3,50

19.30. "Волынь" - "Днепр"

Луцк, стадион "Авангард"

Трансляция: "2+2"

Арбитр: А. Иванов

Матчи друг против друга в УПЛ: 31 (4 победы "Волыни", 6 ничьих, 21 победа "Днепра")

Матч первого круга: победа "Днепра" (5:0)

Котировки букмекеров: 3,00 - 3,35 - 2,35

Воскресенье, 23 октября

14.00 "Александрия" - "Динамо"

Александрия, КСК "Ника"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: К. Труханов

Матчи друг против друга в УПЛ: 9 (9 побед "Динамо")

Матч первого круга: победа "Динамо" (5:1)

Котировки букмекеров: 10,0 - 5,00 - 1,33

17.00. "Олимпик" - "Заря"

Сумы, стадион "Юбилейный"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: С. Бойко

Матчи друг против друга в УПЛ: 5 (1 победа "Олимпика", 1 ничья, 3 победы "Зари)

Матч первого круга: победа "Зари" (3:0)

Котировки букмекеров: 5,50 - 4,00 - 1,60

19.30. "Звезда" - "Шахтер"

Кропивницкий, стадион "Звезда"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: А. Жабченко

Матчи друг против друга в УПЛ: 13 (1 победа "Звезды", 1 ничья, 11 побед "Шахтера")

Матч первого круга: победа "Шахтера" (4:1)

Котировки букмекеров: 20,0 - 7,00 - 1,16

19.30. "Черноморец" - "Ворскла"

Одесса, стадион "Черноморец"

Трансляция: "2+2"

Арбитр: Д. Кутаков

Матчи друг против друга в УПЛ: 33 (10 побед "Черноморца", 11 ничьих, 12 побед "Ворсклы")

Матч первого круга: победа "Ворсклы" (1:0)

Котировки букмекеров: 2,50 - 3,70 - 2,60