Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 10-го тура

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"Шахтер" сыграет с "Зарей", а "Динамо" будет принимать "Звезду".

Матч "Шахтера" и "Зари" - центральный в туре terrikon.com

Поединки десятого турабудут сыграны 1 и 2 октября. Три матча состоятся в субботу, три - в воскресенье.

Центральным матчем тура станет противостояние двух лидеров нынешнего сезона - "Шахтера" и "Зари". Луганчане проходят сложнейшую дистанцию, успев сыграть с "Фенербахче", МЮ и "Динамо" за последние недели, а это может сказаться на физическом состоянии игроков. Для дончан выступление на нескольких фронтах - привычное дело, поэтому фаворитом будет именно команда Пауло Фонсеки.

"Динамо" ждет поединок со "Звездой", которая после прихода нескольких легионеров начала добывать очки. Киевляне имеют реальный шанс вернуться на вторую строчку в турнирной таблице, так как отстают от "Зари" всего на один пункт, тогда как у луганчан будет куда более сложная задача.

"Карпаты" на выезде встретятся с "Волынью" и в очередной раз попытаются избавиться от отрицательного баланса очков.

Суббота, 1 октября

17.00. "Сталь" - "Черноморец"

Днепр, стадион "Метеор"

Трансляция: "Футбол 2"

Арбитр: С.Бойко (Киевская область)

Матчи друг против друга в УПЛ: 2 (1 ничья, 1 победа "Черноморца")

Котировки букмекеров: 2,25 - 3,10 - 3,55

19.30. "Днепр" - "Александрия"

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Трансляция: "2+2"

Арбитр: Д.Кутаков (Бровары)

Матчи друг против друга в УПЛ: 8 (2 ничьи, 6 побед "Днепра")

Котировки букмекеров: 2,15 - 3,40 - 3,40

19.30. "Ворскла" - "Олимпик"

Полтава, стадион "Ворскла"

Трансляция: "Футбол 2"

Арбитр: А.Дердо (Черноморск)

Матчи друг против друга в УПЛ: 4 (2 победы "Ворсклы", 2 ничьи)

Котировки букмекеров: 1,70 - 3,80 - 5,00

Воскресенье, 2 октября

14.00. "Волынь" - "Карпаты"

Луцк, стадион "Авангард"

Трансляция: "2+2"

Арбитр: А.Головков (Северодонецк)

Матчи друг против друга в УПЛ: 24 (11 побед "Волыни", 3 ничьи, 10 побед "Карпат")

Котировки букмекеров: 2,80 - 3,25 - 2,60

17.00. "Шахтер" - "Заря"

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: Н.Балакин (Киевская область)

Матчи друг против друга в УПЛ: 28 (24 победы "Шахтера", 4 победы "Зари")

Котировки букмекеров: 1,22 - 6,00 - 15,0

19.30. "Динамо" - "Звезда"

Киев, НСК "Олимпийский"

Трансляция: "2+2"

Арбитр: А.Иванов (Макеевка)

Матчи друг против друга в УПЛ: 12 (11 побед "Динамо", 1 победа "Звезды")

Котировки букмекеров: 1,10 - 8,65 - 35,0