Премьер-лига: "Александрия" уверенно обыграла "Сталь"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Александрийцы закрепились в первой половине турнирной таблицы.

"Александрия" забила "Стали" дважды ФК Александрия

Сегодня, 16 октября, состоялся очередной матч, в котором "Александрия" принимала "Сталь". Подопечные Владимира Шарана подтвердили статус фаворитов и победили со счетом 2:0.

Первый тайм прошел с минимальным количеством моментов, а самый реальный шанс был у Мысыка, после мощного удара которого "Александрию" спас вратарь.

На 55-й минуте хозяева сумели открыть счет: Яремчук передачей низом в чужую штрафную вывел Старенького один на один, а тот уверенным ударом отправил мяч мимо голкипера в сетку ворот. Игроки "Стали" активизировались и начали чаще владеть мячом, но в итоге пропустили второй гол в концовке поединка - Микицей прострелил во вратарскую, откуда Кулиш ударом в касание был точен.

"Александрия" - "Сталь" - 2:0

Голы: Старенький, 55, Кулиш, 84

"Александрия": Леванидов, Микицей, Шендрик, Гитченко, Цуриков, Запорожан, Банада, Старенький (Чорний, 87), Яремчук (Кулиш, 74), Полярус (Грицук, 68), Пономарь

"Сталь": Панькив, Пашаев, Ищенко (Комвалиус, 82), Стаменкович, Воронин, Карасюк, Каленчук, Мысык (Васин, 46), Дансо (Дебелко, 76), Задерака, Карикари

Предупреждения: Старенький - Каленчук, Задерака

Напомним, в других матчах дня "Звезда" будет принимать "Ворсклу", а "Карпаты" сыграют с "Днепром".