Премьер-лига: "Александрия" уверенно обыграла "Сталь"

Александрийцы закрепились в первой половине турнирной таблицы.
Первый тайм прошел с минимальным количеством моментов, а самый реальный шанс был у Мысыка, после мощного удара которого "Александрию" спас вратарь.
На 55-й минуте хозяева сумели открыть счет: Яремчук передачей низом в чужую штрафную вывел Старенького один на один, а тот уверенным ударом отправил мяч мимо голкипера в сетку ворот. Игроки "Стали" активизировались и начали чаще владеть мячом, но в итоге пропустили второй гол в концовке поединка - Микицей прострелил во вратарскую, откуда Кулиш ударом в касание был точен.
"Александрия" - "Сталь" - 2:0
Голы: Старенький, 55, Кулиш, 84
"Александрия": Леванидов, Микицей, Шендрик, Гитченко, Цуриков, Запорожан, Банада, Старенький (Чорний, 87), Яремчук (Кулиш, 74), Полярус (Грицук, 68), Пономарь
"Сталь": Панькив, Пашаев, Ищенко (Комвалиус, 82), Стаменкович, Воронин, Карасюк, Каленчук, Мысык (Васин, 46), Дансо (Дебелко, 76), Задерака, Карикари
Предупреждения: Старенький - Каленчук, Задерака
Напомним, в других матчах дня "Звезда" будет принимать "Ворсклу", а "Карпаты" сыграют с "Днепром".ZN.UA