Премьер-лига: "Александрия" обыграла "Зарю", "Олимпик" справился с "Черноморцем"

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Состоялись два матча 15-го тура украинской Премьер-лиги.

"Олимпик" выиграл у "Черноморца" ФК Черноморец 15-й тур украинской Премьер-лиги открылся матчами в Запорожье и Сумах, где "Заря" принимала "Александрию", а "Олимпик" - "Черноморец".

"Александрия" сумела взять три очка в матче с третьей командой чемпионата. "Заря" открыла счет в матче благодаря индивидуальным действиям Петряка, но гости довольно быстро отыгрались - Микицей точно пробил головой под перекладину. А в самом конце матча победу "Александрии" принес Кулиш. Отметим, что обе команды завершали матч в меньшинстве. На 67-й минуте был удален Гречишкин, а на 76-й - Огиря.

"Заря" - "Александрия" - 1:2

Голы: Петряк, 66 - Микицей, 70, Кулиш, 90+1

"Заря": Левченко, Сиваков, Форстер, Сухоцкий (Паулиньо, 85), Каменюка, Липартия (Любенович, 46), Гречишкин, Чайковский, Петряк, Караваев, Бонавентуре (Кулач, 59)

"Александрия": Новак, Басов, Микицей, Гитченко, Чеботаев, Огиря, Запорожан, Полярус (Чорний, 90), Старенький (Козак, 55), Пономарь, Яремчук (Кулиш, 66).

Предупреждения: Гречишкин, 27, 67, Караваев, 79, Форстер, 81 - Запорожан, 79, Огиря, 32, 77

Удаления: Гречишкин, 67 – Огиря, 77

"Олимпик" сумел взять у "Черноморца" реванш за поражение в первом круге. Единственный в матче гол забил Матяж. Для донецкого клуба эта победа стала третьей кряду.

"Олимпик - "Черноморец" - 1:0

Гол: Матяж, 21

"Олимпик": Махарадзе, Парцвания (Олейник, 46), Гришко, Петров, Федорив, Богданов, Доронин, Гошкодеря (Шестаков, 53), Поступаленко (Хомутов, 87), Гринь, Матяж

"Черноморец": Боровик, Данченко, Хочолава, Азацкий, Люлька, Кабаев, Татарков (Мусолитин, 87), Калитвинцев (Третьяков, 64), Андриевский, Коркишко (Ковалец, 63), Хобленко

Предупреждения: Петров, Матяж - Коркишко, Хочолава, Данченко

Сегодня, 19 ноября, тур продолжится матчами "Динамо" - "Сталь" и "Шахтер" - "Карпаты".