Премьер-лига: "Александрия" минимально обыграла "Олимпик", "Днепр" сильнее "Ворсклы"

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Состоялись очередные матчи чемпионата Украины.

"Днепр" покинул последнюю строчку УПЛ ua-football.com

Сегодня, 22 апреля, двумя поединками продолжился 26 тур, в которых "Александрия" обыграла "Олимпик", а "Днепр" сломил сопротивление "Ворсклы".

Матч в Днепре прошел с полным преимуществом хозяев, которые сумели одержать уверенную победу. Забив по голу в каждом из таймов, команда Михайленко без проблем довела дело до положительного для себя результата, тем самым покинув последнее место в турнирной таблице.

"Днепр" – "Ворскла" – 2:0

Голы: Кочергин, 15, Довбик, 54

"Днепр": Лунин, Лунев, Лопыренок, Сваток, Нагиев (Когут, 74), Чеберко (Ротань, 68), Довбик (Баланюк, 77), Кочергин, Полевой, Адамюк, Влад

"Ворскла": Шуст, Ребенок, Даллку, Сакив (Ткачук, 46), Кравченко (Хлебас, 62), Одарюк (Баранник, 81), Чеснаков, Шарпар, Мякушко, Загорулько, Пердута

Поединок на стадионе "Ника" активнее начали хозяева. Первые минуты встречи "Александрия" уверенно владела мячом и больше угрожала воротам соперников. В первом тайме забить команде Шарана не удалось, однако сразу после перерыва Полярус сумел открыть счет в матче.

После пропущенного мяча игра полностью перешла под контроль "Олимпика" и дончане не раз могли сравнять счет, однако гостям не хватило точности в завершающей фазе атаки.

Одержав победу над "Олимпиком" "Александрия" потеснила подопечных Санжара с четвертой строчки турнирной таблицы.

"Александрия" – "Олимпик" – 1:0

Гол: Полярус, 48

"Александрия": Леванидов, Симинин, Шендрик, Цуриков, Огиря, Банада Старенький, Грицук (Мягков, 76), Полярус (Леонов, 73), Пономарь (Приёмов, 71)

"Олимпик: Махарадзе, Олейник, Иллой-Айет, Гришко, Немчанинов, Богданов, Цымбалюк, Шестаков (Федорив, 79), Хомутов (Поступаленко, 62), Моха, Сергийчук (Гринь, 62)

Ранее "Шахтер" в Киеве обыграл "Динамо", тем самым увеличил отрыв от киевского клуба до 14 очков.