Премьер-лига: "Александрия" и "Олимпик" победителя не выявили

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Поединок соседей по турнирной таблице завершился результативной ничьей.

"Александрия" и "Олимпик" победителя не выявили football.ua

Состоялся очередной матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" и "Александрия" сыграли вничью 1:1.

Первый тайм поединка проходил в равной борьбе. Несколько опасных возможностей было, как у гостей стадиона Ника, так и у "Александрии". Второй отрезок матча начался с пенальти в ворота команды Шарана, который уверенно реализовал Матяж.

После пропущенного мяча хозяева побежали отыгрываться и несколько раз очень опасно тревожили Махарадзе, однако голкипер дончан сумел выручить свою команду.

На 78-й минуте давление "Александрии" привело к забитому мячу – это Пономарь здорово подставил ногу после удара Грицука, тем самым установив окончательный счет в поединке.

"Александрия" - "Олимпик" - 1:1

Голы: Пономарь, 78 - Матяж, 50 (с пенальти)

"Александрия": Новак, Старенький (Леонов, 46), Шендрик, Банада, Чеботаев, Полярус (Грицук, 65), Басов, Запорожан, Цуриков, Яремчук (Кулиш, 71), Пономарь

"Олимпик": Махарадзе, Олейник, Гришко, Петров, Федорив, Гошкодеря, Доронин, Богданов (Иллой-Айет, 69), Гринь (Лысенко, 80), Матяж (Танчик, 65), Поступаленко

Предупреждения: Запорожан, Леонов - Олейник, Поступаленко, Петров

Удаления: Запорожан, 45 - Поступаленко, 45

Напомним, что сегодня также сыграют "Карпаты" – "Заря" и "Днепр" – "Шахтер".