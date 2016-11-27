Топ Новости
<
>

Премьер-лига: "Александрия" и "Олимпик" победителя не выявили

27 ноября в 16:15

Поединок соседей по турнирной таблице завершился результативной ничьей.

123
"Александрия" и "Олимпик" победителя не выявили
football.ua

Состоялся очередной матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" и "Александрия" сыграли вничью 1:1.

Первый тайм поединка проходил в равной борьбе. Несколько опасных возможностей было, как у гостей стадиона Ника, так и у "Александрии". Второй отрезок матча начался с пенальти в ворота команды Шарана, который уверенно реализовал Матяж.

После пропущенного мяча хозяева побежали отыгрываться и несколько раз очень опасно тревожили Махарадзе, однако голкипер дончан сумел выручить свою команду.

На 78-й минуте давление "Александрии" привело к забитому мячу – это Пономарь здорово подставил ногу после удара Грицука, тем самым установив окончательный счет в поединке.

"Александрия" - "Олимпик" - 1:1

Голы: Пономарь, 78 - Матяж, 50 (с пенальти)

"Александрия": Новак, Старенький (Леонов, 46), Шендрик, Банада, Чеботаев, Полярус (Грицук, 65), Басов, Запорожан, Цуриков, Яремчук (Кулиш, 71), Пономарь

"Олимпик": Махарадзе, Олейник, Гришко, Петров, Федорив, Гошкодеря, Доронин, Богданов (Иллой-Айет, 69), Гринь (Лысенко, 80), Матяж (Танчик, 65), Поступаленко

Предупреждения: Запорожан, Леонов - Олейник, Поступаленко, Петров

Удаления: Запорожан, 45 - Поступаленко, 45

 

Читайте также: Премьер-лига: минимальные победы "Ворсклы" и "Черноморца"

Напомним, что сегодня также сыграют "Карпаты" – "Заря" и "Днепр" – "Шахтер".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Александрия Олимпик Премьер-лига
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.59
EUR 26.99
Последние новости