Премьер-лига: "Александрия" и "Олимпик" победителя не выявили

Поединок соседей по турнирной таблице завершился результативной ничьей.
Состоялся очередной матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" и "Александрия" сыграли вничью 1:1.
Первый тайм поединка проходил в равной борьбе. Несколько опасных возможностей было, как у гостей стадиона Ника, так и у "Александрии". Второй отрезок матча начался с пенальти в ворота команды Шарана, который уверенно реализовал Матяж.
После пропущенного мяча хозяева побежали отыгрываться и несколько раз очень опасно тревожили Махарадзе, однако голкипер дончан сумел выручить свою команду.
На 78-й минуте давление "Александрии" привело к забитому мячу – это Пономарь здорово подставил ногу после удара Грицука, тем самым установив окончательный счет в поединке.
"Александрия" - "Олимпик" - 1:1
Голы: Пономарь, 78 - Матяж, 50 (с пенальти)
"Александрия": Новак, Старенький (Леонов, 46), Шендрик, Банада, Чеботаев, Полярус (Грицук, 65), Басов, Запорожан, Цуриков, Яремчук (Кулиш, 71), Пономарь
"Олимпик": Махарадзе, Олейник, Гришко, Петров, Федорив, Гошкодеря, Доронин, Богданов (Иллой-Айет, 69), Гринь (Лысенко, 80), Матяж (Танчик, 65), Поступаленко
Предупреждения: Запорожан, Леонов - Олейник, Поступаленко, Петров
Удаления: Запорожан, 45 - Поступаленко, 45
Напомним, что сегодня также сыграют "Карпаты" – "Заря" и "Днепр" – "Шахтер".ZN.UA