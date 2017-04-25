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Представлены самые яркие моменты карьеры Владимира Кличко

25 апреля в 08:50

Украинский ветеран стал героем рубрики "Greatest Hits" от телеканала HBO.

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Кличко не проигрывал почти десять лет
sport.bigmir.net
Телеканал HBO представил подборку лучших ударов в карьере украинского экс-чемпиона мира Владимира Кличко (64-4, 53 КО).

Стоит отметить, что телеканал будет транслировать следующий бой украинца с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), который пройдет в Лондоне на "Уэмбли" 29 апреля.

На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а также титул WBA Super.

В последний раз Кличко-младший выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда сенсационно уступил Тайсону Фьюри и потерял все свои чемпионские пояса. Почти десять лет до этого момента Владимир без проблем справлялся со всеми своими соперниками.

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Напомним, ранее в сети появился новый промо-ролик к чемпионскому бою украинца.

По материалам: HBO
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Тэги Кличко бокс бой титул Джошуа
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