Представлены самые яркие моменты карьеры Владимира Кличко

Украинский ветеран стал героем рубрики "Greatest Hits" от телеканала HBO.
Стоит отметить, что телеканал будет транслировать следующий бой украинца с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), который пройдет в Лондоне на "Уэмбли" 29 апреля.
На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а также титул WBA Super.
В последний раз Кличко-младший выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда сенсационно уступил Тайсону Фьюри и потерял все свои чемпионские пояса. Почти десять лет до этого момента Владимир без проблем справлялся со всеми своими соперниками.
Напомним, ранее в сети появился новый промо-ролик к чемпионскому бою украинца.HBO