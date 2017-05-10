Представлены лучшие моменты финала баскетбольной Суперлиги

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"Будивельник" - чемпион Суперлиги ФБУ

Федерация баскетбола Украины представила топ-10 лучших моментов финальной серии

Отметим, что в список попало целых 3 данка игрока "Будивельника" Ди Джея Стефенса.

Напомним, что чемпионом баскетбольной Суперлиги стал киевский "Будивельник", который выиграл финальную серию у "Химика" со счетом – 3:1.

Киевский клуб оформил десятое чемпионство баскетбольной Суперлиги. В последний раз киевлянам это удавалось в 2014 году.

Стоит отметить, что по ходу финальной серии "Химик" вел со счетом 1:0, но три подряд победы "Будивельника" перевернули исход противостояния.

Бронзовым призером чемпионата Украины стал "Днепр", обыгравший в серии "Черкасские Мавпы" со счетом - 3:2.

Ранее сообщалось, что ФБУ намерена сократить количество участников Суперлиги до восьми команд.