Представлен талисман чемпионата мира по хоккею в Киеве

В Киеве состоялось представление мирового первенства.

ЧМ пройдет во "Дворце спорта" XSport.ua

В столичном "Дворце спорта" состоялась презентация талисмана, которым были выбраны "Козаки" - герои известного мультфильма.

Кроме того, организаторы сообщили, что уже с 29 ноября в продажу поступили билеты на матчи, цена которых стартует от 50 гривен.

Стоит отметить, что поединки первенства пройдут с 22 по 28 апреля следующего года в "Дворце спорта". В группе А кроме сборной Украины сыграют команды Казахстана и Венгрии, выбывшие из высшего дивизиона по итогам чемпионата мира-2016, а также Польши, Австрии и Южной Кореи. Победители турнира получат путевку в элитный дивизион.

Напомним, Киев уже принимал чемпионат мира в Первом дивизионе в 2011 году. В 2013 мировое первенство в Дивизионе 1B проходило в Донецке.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира может быть перенесен из-за проведения Евровидения.