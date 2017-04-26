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Представлен промо-ролик финала баскетбольной Суперлиги

26 апреля в 16:35

В финале сойдутся две лучшие команды Украины.

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Первый матч состоится 29 апреля
ФБУ
Сегодня, 26 апреля, был представлен официальный промо-ролик финала украинской баскетбольной Суперлиги.

В финальной серии сойдутся киевский "Будивельник" и южненский "Химик, для которого это уже четвертый подряд выход в финал. Первый матч противостояния состоится в субботу, 29 апреля, в киевском "Дворце спорта".

Напомним, в полуфинале "Будивельник" всухую обыграл "Черкасские Мавпы", а "Химик" в невероятной пятиматчевой серии выбил "Днепр".

Отметим, что в текущем сезоне в Суперлиге выступали 11 команд, восемь из которых вышли в стадию плей-офф.

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Ранее сообщалось, что ФБУ намерена сократить количество участников Суперлиги до восьми команд.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Суперлига Будивельник промо-ролик Химик баскетбол
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