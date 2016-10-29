Появился промо-ролик к бою Ломаченко и Уолтерса

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Украинец выйдет на ринг уже через месяц.

Ломаченко и Уолтерс встретятся в ноябре ESPN

Представлен промо-ролик поединка, в котором чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко

Вечер бокса пройдет 26 ноября в Лас-Вегасе, а на кону будет стоять пояс, которым владеет украинец. Стоит отметить, что Уолтерс провел на профессиональном ринге 27 поединков, из которых лишь один завершил вничью, но при этом избежал поражений.

Весной этого года команды Ломаченко и Уолтерса уже пытались уладить детали боя, однако тогда ямаец затребовал слишком высокую сумму гонорара, после чего команда украинца переключилась на Романа Мартинеса. Пуэрториканца Ломаченко нокаутировал и стал чемпионом мира в двух весовых категориях. Позже украинский боксер освободил титул в весе 57 кг.

Напомним, ранее свой прогноз на бой Ломаченко и Уолтерса дал чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.