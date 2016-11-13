Постол планирует провести большой бой в следующем году

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Украинский боксер готовится к новому вызову в карьере.

Постол настроен реабилитироваться после поражения

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весеподчеркнул, что первое поражение в карьере от Теренса Кроуфорда станет для него уроком на будущее. Украинец намерен провести еще один громкий поединок уже в следующем году.

"Я боксировал с лучшим боксером в моей весовой категории, немножко огорчился, но не расстраиваюсь. Для меня это поражение - это опыт, я буду работать над своими ошибками, для меня это стимул завоевывать и дальше пояса. Мы просмотрели бой, возможно, у меня не было второго плана, мне нужно было поменять тактику боя, не нужно было идти на него вперед. Думаю, тогда бой бы сложился по-другому. Было два нокдауна и дали мне предупреждение, и я понимал, что бой сложится не мою пользу".

"Сейчас я тренируюсь в своем родном училище в Броварах, с заслуженным тренером Украины Полищуком Александром Ивановичем. Когда подготовка идет в Америке, то я сосредоточен только на бое, у меня нету никаких звонков, ничего не отвлекает, а дома все таки обстановка такая, что немного мешает сконцентрироваться", - сказал Постол в комментарии XSport.ua.

"Я ожидаю, что у меня будет бой уже после Нового года и ожидаю большой бой, хочу доказать, что я еще что-то могу. Не буду забегать наперед, есть несколько вариантов соперников. Бой может быть и в России, и в Украине. Конкретики я пока сам еще жду".

Напомним, 23 июля в США Виктор Постол встречался с чемпионом по версии WBO Теренсом Кроуфордом и проиграл единогласным решением судей, уступив сопернику пояс WBC.