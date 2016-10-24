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Португалец Санчеш признан лучшим молодым футболистом Европы

24 октября в 14:03

Украинец Виктор Коваленко не смог попасть в тройку лучших.

Санчеш
Санчеш признан главным талантом Европы
ESPN
Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Португалии Ренату Санчеш стал победителем голосования на премию "Golden Boy-2017", которая ежегодно газетой Tuttosport вручается лучшему молодому футболисту Европы.

Победитель из 40 претендентов был определен путем опроса 30 журналистов, представляющих ведущие европейские СМИ. Важным условием конкурса был возраст игрока, который не должен превышать 21 год. Кроме того, чтобы стать номинантом, необходимо выступать за команду элитного дивизиона одного из европейских чемпионатов.

19-летний Санчеш прошлым летом стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии, а еще в мае "Бавария" купила таланта у "Бенфики" за 35 миллионов евро. Второе место досталось игроку "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду, а тройку замкнул еще один футболист "Баварии" Кингсли Коман.

Стоит отметить, что в списке претендентов был полузащиитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко.

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Напомним, по итогам прошлого года лучшим молодым футболистом Европы стал нападающий МЮ Антони Марсьяль.

Tuttosport
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Тэги Марсьяль футбол Санчеш Коваленко
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