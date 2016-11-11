Порошенко провел встречу с президентом УЕФА

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Александер Чеферин заверил, что позиция УЕФА о запрете проведения официальных соревнований в Крыму останется неизменной.

Порошенко встретился с Чефериным president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главой Европейского футбольного союза Александером Чефериным, который прибыл в Украину с официальным визитом

Как сообщает сайт президента Украины, Порошенко отметил принципиальную позицию УЕФА относительно запрета проведения официальных футбольных соревнований в оккупированном Россией Крыму, а также призвал УЕФА придерживаться ее в дальнейшем. Чеферин пообещал, что эта позиция УЕФА по Крыму будет неизменной.

Кроме того, Чеферин поздравил Украину с получением права на проведение финала Лиги чемпионов, выразив уверенность в том, что этот футбольный праздник станет лучшим подарком ценителям футбола и украинским болельщикам.

В планах Чеферина также посетить матч Украина - Финляндия, который состоится 12 ноября в Одессе. Читайте также: Финал Лиги чемпионов в 2018-м году пройдет в Киеве

Напомним, Чеферин был избран новым президентом УЕФА 14 сентября.