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Порошенко подписал указ о подготовке к финалам Лиги чемпионов

30 ноября в 12:08

Кабинет Министров будет работать совместно с ФФУ.

 

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Петр Порошенко создал оргкомитет для подготовки к финалу ЛЧ
Петр Порошенко/Facebook
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 525/2016 "Про подготовку и проведение в Украине финальных матчей Лиги чемпионов UEFA и Лиги чемпионов UEFA среди женщин сезона 2017/18".

Финал Лиги чемпионов сезона 2017/2018 состоится на столичном НСК "Олимпийский" ориентировочно в мае или июне 2018 года.

Глава страны постановил создать оргкомитет по подготовке, поручив Кабмину и ФФУ за два месяца разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению финалов.

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Ранее Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главой Европейского футбольного союза Александером Чефериным, который побывал в Украине с официальным визитом.

Напомним, Чеферин был избран новым президентом УЕФА 14 сентября. 

По материалам: president.gov.ua
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Тэги Лига чемпионов Порошенко УЕФА финал
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