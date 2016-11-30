Порошенко подписал указ о подготовке к финалам Лиги чемпионов

Кабинет Министров будет работать совместно с ФФУ.
Финал Лиги чемпионов сезона 2017/2018 состоится на столичном НСК "Олимпийский" ориентировочно в мае или июне 2018 года.
Глава страны постановил создать оргкомитет по подготовке, поручив Кабмину и ФФУ за два месяца разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению финалов.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главой Европейского футбольного союза Александером Чефериным, который побывал в Украине с официальным визитом.
Напомним, Чеферин был избран новым президентом УЕФА 14 сентября.president.gov.ua