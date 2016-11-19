Полузащитник "Шахтера" Марлос хочет перейти в более сильный чемпионат

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Бразилец признался, что любит "Шахтер", но достиг в Украине всего, что мог.

Марлос готов играть в более сильной лиге ФК Шахтер

Бразильский легионер "Шахтера" Марлос заявил, что в ближайшем будущем готов уйти из донецкого клуба.

"Я бы хотел продолжать играть за "Шахтер" и выигрывать с ним больше титулов. Я люблю этот клуб, он дает мне все необходимое. Однако в карьере приходит такое время, когда ты достигаешь определенного уровня. Сегодня я достиг всего, что мог в Украине. Я готов играть в более сильной лиге. Но пока я буду упорно трудиться, чтобы сделать все возможное для "Шахтера".

Я жду больших свершений и хочу играть за большой клуб в Европе. Идет работа в этом направлении. Думаю, скоро я смогу осуществить мечту", - сказал Марлос в интервью Uol Esporte.

Напомним, Марлос претендует на звание игрока месяца в украинской Премьер-лиге.