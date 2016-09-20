Польскую "Легию" может возглавить Грозный

60-летний украинский специалист находится без работы после расформирования "Говерлы".

Грозный может уехать в Польшу

Украинский тренер Вячеслав Грозный в ближайшее время может быть назначен главным тренером польской "Легии". Об этом стало известно Sport.ua.

"Легия", которая выступает в групповом этапе Лиги чемпионов, ранее рассталась с албанским тренером Бесником Хаси и находится в поиске замены. Напомним, сообщалось о том, что команду может возглавить Мирон Маркевич, но эти слухи не подтвердились. Как сообщает источник, варшавский клуб не вел с Маркевичем переговоры.

Грозный, напомним, находится без работы с лета этого года - после того, как ужгородская "Говерла" не получила аттестат на участие в Премьер-лиге и была расформирована.

Отметим, что у Грозного уже есть опыт работы с зарубежными клубами. По ходу карьеры он возглавлял российские "Спартак" и "Терек", болгарский "Левски", а также казахстанский "Тобол".