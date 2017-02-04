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Польский чемпионат сильнее украинского – Хомченовский

4 февраля в 19:55

Украинский футболист сравнил два чемпионата, в которых выступал.

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Хомченовский перешел в "Ягеллонию" летом прошлого года
jagiellonia.pl
Полузащитник Дмитрий Хомченовский, который выступает за "Ягеллонию" заявил, что польский чемпионат сильнее украинского.

"В финансовом плане в Польше все нормально. Сейчас у меня зарплата такая же, как была в Украине. Сейчас боремся за чемпионство и делим первое место с "Лехией". Команды в чемпионате все хорошие, очень интересно играть со всеми, непредсказуемо все. Мне кажется, что на данный момент польский чемпионат сильнее украинского", - сообщил Хомченовский в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, что Хомченовский перешел в "Ягеллонию" из испанской "Понферрадины" прошлым летом, подписав двухлетний контракт. 26-летний футболист является воспитанником "Олимпика" и в Украине также выступал за "Кривбасс" и "Зарю".

В текущем сезоне Дмитрий Хомченовский провел за "Ягеллонию" 13 матчей в чемпионате Польши, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

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Ранее, украинский нападающий Филипп Будковский выразил мысль, что в России больше сильных команд, чем в Украине.

По материалам: sportarena.com
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Тэги Украина Польша футбол Хомченовский
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1 комментарий
  • Martoplias Вчера, 20:14 Не хочу нічого поганого сказати про польську пілку ножну, але у мене питання: чи міг би Хомченовський в Україні грати за команду, що бореться за чемпіонство? Так отож. Ответить Цитировать Пожаловаться
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