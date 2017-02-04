Польский чемпионат сильнее украинского – Хомченовский

Украинский футболист сравнил два чемпионата, в которых выступал.
"В финансовом плане в Польше все нормально. Сейчас у меня зарплата такая же, как была в Украине. Сейчас боремся за чемпионство и делим первое место с "Лехией". Команды в чемпионате все хорошие, очень интересно играть со всеми, непредсказуемо все. Мне кажется, что на данный момент польский чемпионат сильнее украинского", - сообщил Хомченовский в эфире телеканала "Футбол 1".
Напомним, что Хомченовский перешел в "Ягеллонию" из испанской "Понферрадины" прошлым летом, подписав двухлетний контракт. 26-летний футболист является воспитанником "Олимпика" и в Украине также выступал за "Кривбасс" и "Зарю".
В текущем сезоне Дмитрий Хомченовский провел за "Ягеллонию" 13 матчей в чемпионате Польши, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.
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