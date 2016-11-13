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Победы Малиновского и Беринчика: лучшие фото вечера бокса в Броварах

13 ноября в 16:00

Беринчик ехал к рингу на мотоцикле, а за боями наблюдали Василий Вирастюк и Виктор Постол.

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Фото K2 Promotions

Вчера, 12 ноября, в Броварах состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между чемпионом Европы по версии WBO в полулегком весе (до 57,2 кг) Олегом Малиновским и боксером из Никарагуа Эусебио Осэхо.

Бой прошел всю дистанцию и завершился уверенной победой 28-летнего Малиновского по очкам единогласным решением судей - 96:93, 97:92, 98:91. Стоит отметить, что уже в первом раунде Осэхо оказался в нокдауне, но до нокаута дело так и не дошло. Это была первая защита пояса для украинца, который одержал уже 19 побед в профи, из которых пять - нокаутом.

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Во втором по значимости поединке вечера серебряный призер Олимпиады в Лондоне Денис Беринчик встречался с испанцем Хуаном Окурой и сумел победить единогласным решением судей, не сумев отправить оппонента в нокаут за восемь раундов. При этом к рингу перед стартом боя украинский боксер передвигался на мотоцикле. Теперь в активе Беринчика пять побед на профессиональном уровне, из которых три - нокаутом.

По материалам: K2 Promotions
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Тэги бокс фото Беринчик Малиновский
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