Победа Свитолиной принесла Украине победу над Австралией в Кубке Федерации

Украинские теннисистки вышли в плей-офф Мировой группы.
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина встречалась с лидером сборной Австралии Дарьей Гавриловой. В первом сете украинка долго входила в игру, но в итоге сумела взять свою подачу "под ноль" и выйти вперед. Во второй партии Гаврилову начали подводить нервы, а Свитолина сумела показать свой привычный уровень и принести подопечным Михаила Филимы итоговую победу - 6:3, 6:2.
Таким образом, после двух стартовых побед успех Свитолиной принес сборной Украины победу со счетом 3:0 и выход в плей-офф Мировой группы.
Напомним, ранее Элина Свитолина вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA.ZN.UA