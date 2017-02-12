Топ Новости
<
>

Победа Свитолиной принесла Украине победу над Австралией в Кубке Федерации

12 февраля в 13:52

Украинские теннисистки вышли в плей-офф Мировой группы.

Свитолина
Свитолина вывела Украину в плей-офф
twitter.com
Сегодня, 11 февраля, в Харькове состоялся третий матч в рамках противостояния сборных Украины и Австралии в первом раунде Второй Мировой группы Кубка Федерации.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина встречалась с лидером сборной Австралии Дарьей Гавриловой. В первом сете украинка долго входила в игру, но в итоге сумела взять свою подачу "под ноль" и выйти вперед. Во второй партии Гаврилову начали подводить нервы, а Свитолина сумела показать свой привычный уровень и принести подопечным Михаила Филимы итоговую победу - 6:3, 6:2.

Таким образом, после двух стартовых побед успех Свитолиной принес сборной Украины победу со счетом 3:0 и выход в плей-офф Мировой группы.

Читайте также: Кубок Федерации: Украина одержала две победы в матче с Австралией

Напомним, ранее Элина Свитолина вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Свитолина теннис WTA Кубок Федерации
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.03
EUR 28.90
Последние новости