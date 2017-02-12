Победа Свитолиной принесла Украине победу над Австралией в Кубке Федерации

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Украинские теннисистки вышли в плей-офф Мировой группы.

Свитолина вывела Украину в плей-офф twitter.com

Сегодня, 11 февраля, в Харькове состоялся третий матч в рамках противостояния сборных Украины и Австралии в первом раунде Второй Мировой группы

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина встречалась с лидером сборной Австралии Дарьей Гавриловой. В первом сете украинка долго входила в игру, но в итоге сумела взять свою подачу "под ноль" и выйти вперед. Во второй партии Гаврилову начали подводить нервы, а Свитолина сумела показать свой привычный уровень и принести подопечным Михаила Филимы итоговую победу - 6:3, 6:2.

Таким образом, после двух стартовых побед успех Свитолиной принес сборной Украины победу со счетом 3:0 и выход в плей-офф Мировой группы.

Напомним, ранее Элина Свитолина вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA.