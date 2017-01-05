Победа над Кличко позволит стать легендой бокса - Джошуа

Британец настроен побить украинца, который считает его давним приятелем.

Джошуа хочет занять место Кличко Sky Sports

Обладатель пояса IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) считает, что ему по силам побить бывшего чемпиона мира(64-4, 53 КО) в предстоящем поединке.

"Он назвал меня братом еще в те времена, когда мы не собирались драться. Но это уважение, так что все нормально. Он может называть меня "младшим бро", но если я побью его на ринге, то это не будет иметь никакого значения, не так ли? Надо оставаться верным себе и действовать определенным образом во всех ситуациях", - передает слова Джошуа Sport Arena со ссылкой на BoxingScene.

"Победа над Кличко в этом поединке позволит превратиться из чемпиона в легенду всего за один вечер. Этот бой привлечет огромное внимание, а многие болельщики могут посмотреть на меня иначе в случае успеха. Да, я чемпион IBF, но теперь пришла пора бить нужных соперников, чтобы войти в историю, снова и снова. Так становятся легендами".

Напомним, бой экс-короля супертяжелого дивизиона Владимира Кличко против Энтони Джошуа состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли".

Ранее сообщалось, что на бой Кличко - Джошуа было продано 50 тысяч билетов за один день.