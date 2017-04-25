Плей-офф позволит усилить интригу в УПЛ - Палкин

Генеральный директор "Шахтера" доволен форматом, который был выбран для элитного дивизиона чемпионата Украины.

Палкин доволен изменением формата чемпионата ФК Шахтер

В Доме футбола было принято окончательное решение о форматена следующий сезон. Борьбу будут вести 12 команд в четыре круга, а также появится стадия плей-офф.

"Будет интрига в турнирной таблице, или ее не будет, но "Динамо" - "Шахтер" - это всегда бренд, это всегда вывеска, на которую будут идти в любой ситуации. Товарищеский это матч или нет.

Это новый формат позволил нам сегодня играть 4 матча. Благодаря этим играм мы поднимаем среднюю посещаемость чемпионата. Если бы не эти игры, я бы вообще не знал, куда деться.

Нам нужно идти этим путем, просто усилить интригу и в середине таблицы, и в ее конце. А усилить ее можно только теми вещами, которые мы хотим добавить, например, плей-офф", - сказал гендиректор "горняков" Сергей Палкин.

Напомним, ранее рассматривались пять вариантов формата на новый сезон.