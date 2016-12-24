Пилявский и Дитятьев покинули "Ворсклу" – СМИ

Полтавский клуб лишился двух основных защитников.
28-летний Алексей Дитятьев в нынешнем сезоне выходил на поле в 18 играх во всех турнирах и отметился 1 забитым мячом, а всего за полтавчан провел 40 поединков, в которых забил 4 гола. Интерес к защитнику проявляют другие клубы, чьи имена пока что остаются неизвестными.
28-летний Андрей Пилявский пришел в "Ворсклу" уже по ходу сезона, он был арендован у российского "Рубина". За полтавчан защитник провел 8 матчей в основе, еще один тайм сыграл за молодежь. Его арендное соглашение было рассчитано как раз на полгода - и оно подошло к концу, продлевать его не станут.
Напомним, после 18-ти туров украинской Премьер-лиги "Ворскла" занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.
Ранее сообщалось, что футболистов полтавской "Ворсклы" ждет сокращение зарплаты.sportarena.com