Пилявский и Дитятьев покинули "Ворсклу" – СМИ

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Полтавский клуб лишился двух основных защитников.

Дитятьев в нынешнем сезоне провел 18 матчей football.ua

рассталась с защитниками Алексеем Дитятьевым и Андреем Пилявским. Об этом сообщает Sport Arena.

28-летний Алексей Дитятьев в нынешнем сезоне выходил на поле в 18 играх во всех турнирах и отметился 1 забитым мячом, а всего за полтавчан провел 40 поединков, в которых забил 4 гола. Интерес к защитнику проявляют другие клубы, чьи имена пока что остаются неизвестными.

28-летний Андрей Пилявский пришел в "Ворсклу" уже по ходу сезона, он был арендован у российского "Рубина". За полтавчан защитник провел 8 матчей в основе, еще один тайм сыграл за молодежь. Его арендное соглашение было рассчитано как раз на полгода - и оно подошло к концу, продлевать его не станут.

Напомним, после 18-ти туров украинской Премьер-лиги "Ворскла" занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

Ранее сообщалось, что футболистов полтавской "Ворсклы" ждет сокращение зарплаты.