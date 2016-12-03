Пидручный стал девятым в спринтерской гонке Кубка мира в Эстерсунде

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В топ-20 оказались сразу два украинца.

Пидручный вошел в топ-10 twitter.com

В шведском Эстерсунде состоялась мужская спринтерская гонка нового сезона. Победу одержал француз Мартен Фуркад, который стал лучшим уже во второй гонке на старте сезона. Вторым финишировал швед Фредрик Линдстрем, а в тройку вошел немец Арнд Пайффер.

С основной группе преследователей оказался капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный, который чисто прошел стрельбу и сумел в итоге стать девятым. Топ-20 замкнул еще один украинский биатлонист Артем Прима.

Результаты гонки

1. Мартен Фуркад (Франция) 23:31.9

2. Фредрик Линдстрем (Швеция) +41.5

3. Арнд Пайффер (Германия) +43.6

4. Бенедикт Долль (Германия) +44.1

5. Джулиан Эберхард (Австрия) +46.0

6. Доминик Виндиш (Италия) +50.6

…

9. Дмитрий Пидручный +56.5

20. Артем Прима +1:14.1

34. Виталий Кильчицкий +1:44.4

37. Сергей Семенов +1:48.8

75. Владимир Семаков +2:54.9

Напомним, в женском спринте украинки не смогли войти в топ-20 по итогам гонки.