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Пидручный стал девятым в спринтерской гонке Кубка мира в Эстерсунде

3 декабря в 17:37

В топ-20 оказались сразу два украинца.

дмитрий пидручный
Пидручный вошел в топ-10
twitter.com
В шведском Эстерсунде состоялась мужская спринтерская гонка нового сезона Кубка мира по биатлону. Победу одержал француз Мартен Фуркад, который стал лучшим уже во второй гонке на старте сезона. Вторым финишировал швед Фредрик Линдстрем, а в тройку вошел немец Арнд Пайффер.

С основной группе преследователей оказался капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный, который чисто прошел стрельбу и сумел в итоге стать девятым. Топ-20 замкнул еще один украинский биатлонист Артем Прима.

Результаты гонки

1. Мартен Фуркад (Франция) 23:31.9
2. Фредрик Линдстрем (Швеция) +41.5
3. Арнд Пайффер (Германия) +43.6
4. Бенедикт Долль (Германия) +44.1
5. Джулиан Эберхард (Австрия) +46.0
6. Доминик Виндиш (Италия) +50.6

9. Дмитрий Пидручный +56.5
20. Артем Прима +1:14.1
34. Виталий Кильчицкий +1:44.4
37. Сергей Семенов +1:48.8
75. Владимир Семаков +2:54.9

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Напомним, в женском спринте украинки не смогли войти в топ-20 по итогам гонки.

По материалам: ZN.UA
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Тэги биатлон Кубок мира Эстерсунд
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