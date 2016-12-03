Пидручный стал девятым в спринтерской гонке Кубка мира в Эстерсунде

В топ-20 оказались сразу два украинца.
С основной группе преследователей оказался капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный, который чисто прошел стрельбу и сумел в итоге стать девятым. Топ-20 замкнул еще один украинский биатлонист Артем Прима.
Результаты гонки
1. Мартен Фуркад (Франция) 23:31.9
2. Фредрик Линдстрем (Швеция) +41.5
3. Арнд Пайффер (Германия) +43.6
4. Бенедикт Долль (Германия) +44.1
5. Джулиан Эберхард (Австрия) +46.0
6. Доминик Виндиш (Италия) +50.6
…
9. Дмитрий Пидручный +56.5
20. Артем Прима +1:14.1
34. Виталий Кильчицкий +1:44.4
37. Сергей Семенов +1:48.8
75. Владимир Семаков +2:54.9
Напомним, в женском спринте украинки не смогли войти в топ-20 по итогам гонки.ZN.UA