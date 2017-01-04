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Пидручный пропустит этап Кубка мира в Оберхофе

4 января в 20:04

Украинский биатлонист плохо себя чувствует и в последние дни почти ничего не ел.

дмитрий пидручный биатлон
Пидручный подхватил вирус на сборах в Австрии
biathlon.com.ua
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сообщил, что не сможет стартовать на Кубке мира Оберхофе из-за болезни.

"Чувствую себя очень плохо, последние дни почти ничего не ел, похудел, сил нет. Сегодня переехали в Оберхоф, меня хотели оставить в Австрии, но не было с кем. Завтра поедем в клинику, потому что ничего не помогает. О стартах в ближайшие дни можно и не думать",- сказал Пидручный.

Напомним, что биатлонист подхватил вирус несколько дней назад во время тренировочного сбора в Австрии. Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует 5-го января в немецком Оберхофе.

Также не выступят в составе сборной Украины и Яна Бондарь с Александром Жирным. Они примут участие в составе женской и мужской команд на этапе кубка IBU в итальянском Мартелле.

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Лучший результат для Украины в текущем сезоне показали девушки, которым удалось занять третье место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.

По материалам: podrobnosti.ua
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