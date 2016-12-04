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Пидручный показал лучший результат среди украинцев в гонке преследования Эстерсунда

4 декабря в 15:25

Только один украинский биатлонист попал в топ-20.

Пидручный
Пидручный был близок к топ-10
biathlon.com.ua
В шведском Эстерсунде состоялась мужская гонка преследования нового сезона Кубка мира по биатлону. Первые два места заняли российские биатлонисты Антон Бабиков и Максим Цветков. Фаворитом считался Мартен Фуркад, но француз на первом и последнем огневых рубежах получил по два круга штрафа, пропустив тем самым вперед двух соперников в концовке.

Украинцы не смогли улучшить стартовые позиции, хотя Артем Прима и Дмитрий Пидручный до последней стрельбы претендовали на места в топ-10. В итоге ошибки на решающем огневом рубеже помешали "сине-желтым" биатлонистам даже удержать места, которые были добыты в спринте. Пидручный финишировал 13-м, а Прима - 25-м.

Результаты гонки:

1. Антон Бабиков (Россия, 0+0+1+0) 31:22.3
2. Максим Цветков (Россия, 0+0+0+0) +10.5
3. Мартен Фуркад (Франция, 2+0+0+2) +15.2
4. Арнд Пайффер (Германия, 2+0+1+0) +52.7
5. Эрик Лессер (Германия, 0+0+1+1) +55.1
7. Симон Фуркад (Франция, 0+0+2+0) +56.1

13. Дмитрий Пидручный (1+1+0+1) +1:15.5
25. Артем Прима (0+0+0+2) +1:42.4
49. Виталий Кильчицкий (1+3+0+1) +3:38.1
52. Сергей Семенов (2+0+1+3) +3:55.9

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Напомним, в женской гонке преследования Юлия Джима заняла девятое место.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Пидручный биатлон Эстерсунд гонка
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