Пидручный показал лучший результат среди украинцев в гонке преследования Эстерсунда

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Только один украинский биатлонист попал в топ-20.

Пидручный был близок к топ-10 biathlon.com.ua

В шведском Эстерсунде состоялась мужская гонка преследования. Первые два места заняли российские биатлонисты Антон Бабиков и Максим Цветков. Фаворитом считался Мартен Фуркад, но француз на первом и последнем огневых рубежах получил по два круга штрафа, пропустив тем самым вперед двух соперников в концовке.

Украинцы не смогли улучшить стартовые позиции, хотя Артем Прима и Дмитрий Пидручный до последней стрельбы претендовали на места в топ-10. В итоге ошибки на решающем огневом рубеже помешали "сине-желтым" биатлонистам даже удержать места, которые были добыты в спринте. Пидручный финишировал 13-м, а Прима - 25-м.

Результаты гонки:

1. Антон Бабиков (Россия, 0+0+1+0) 31:22.3

2. Максим Цветков (Россия, 0+0+0+0) +10.5

3. Мартен Фуркад (Франция, 2+0+0+2) +15.2

4. Арнд Пайффер (Германия, 2+0+1+0) +52.7

5. Эрик Лессер (Германия, 0+0+1+1) +55.1

7. Симон Фуркад (Франция, 0+0+2+0) +56.1

…

13. Дмитрий Пидручный (1+1+0+1) +1:15.5

25. Артем Прима (0+0+0+2) +1:42.4

49. Виталий Кильчицкий (1+3+0+1) +3:38.1

52. Сергей Семенов (2+0+1+3) +3:55.9

Напомним, в женской гонке преследования Юлия Джима заняла девятое место.