Пидгрушная и Семенов остались без призов на Рождественской гонке по биатлону

Украинские биатлонисты не сумели завоевать призовые места на традиционной гонке в немецком Гельзенкирхене.

Пидгрушная и Семенов допустили 16 промахов XSport.ua

Елена Пидгрушная и Сергейне сумели показать хороший результат в шоу-гонке, заняв только девятое место с десяти участников, а победили немцы Ванесса Хинц и Симон Шемпп.

Заняв седьмое место в масс-старте, наши биатлонисты не смогли улучшить результат в преследовании. Допустив восемь промахов (столько же было в масс-старте), Пидгрушная и Семенов опустились на девятое место.

World Team Challenge (Рождественская гонка)

Гельзенкирхен, Германия

Масс-старт

1. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия) – 32.27,1 (2)

2. Ванесса Хинц – Симон Шемп (Германия) – 15,1 (4)

3. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков (Россия) – 23,7 (4)...

7. Елена Пидгрушная – Сергей Семенов (Украина) – 1.08,5 (8)

Гонка преследования

1. Ванесса Хинц – Симон Шемп (Германия) – 33.11,4 (4)

2. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия) – 16,7 (6)

3. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков (Россия) – 40,2 (7)...

9. Елена Пидгрушная – Сергей Семенов (Украина) – 1.20,0 (8)

Отметим, что после трех этапов Кубка мира по биатлону украинские спортсмены не входят в топ-10 общего зачета.

Лучший результат для Украины в текущем сезоне показали девушки, которым удалось занять третье место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.