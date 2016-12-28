Пидгрушная и Семенов остались без призов на Рождественской гонке по биатлону

Украинские биатлонисты не сумели завоевать призовые места на традиционной гонке в немецком Гельзенкирхене.
Заняв седьмое место в масс-старте, наши биатлонисты не смогли улучшить результат в преследовании. Допустив восемь промахов (столько же было в масс-старте), Пидгрушная и Семенов опустились на девятое место.
World Team Challenge (Рождественская гонка)
Гельзенкирхен, Германия
Масс-старт
1. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия) – 32.27,1 (2)
2. Ванесса Хинц – Симон Шемп (Германия) – 15,1 (4)
3. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков (Россия) – 23,7 (4)...
7. Елена Пидгрушная – Сергей Семенов (Украина) – 1.08,5 (8)
Гонка преследования
1. Ванесса Хинц – Симон Шемп (Германия) – 33.11,4 (4)
2. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия) – 16,7 (6)
3. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков (Россия) – 40,2 (7)...
9. Елена Пидгрушная – Сергей Семенов (Украина) – 1.20,0 (8)
Отметим, что после трех этапов Кубка мира по биатлону украинские спортсмены не входят в топ-10 общего зачета.
Лучший результат для Украины в текущем сезоне показали девушки, которым удалось занять третье место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.Tribuna.com