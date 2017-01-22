Первая ракетка мира Энди Маррей покинул Australian Open

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Британец потерпел неожиданное поражение в четвертом раунде.

Маррей не сумел выйти в четвертьфинал australianopen.com

Первая ракетка мира Энди Маррей покинулуже на стадии четвертого раунда, уступив Мише Звереву из Германии.

Зверев выиграл первый сет, после чего Маррей сумел сравнять счет, но последние две партии остались за немцем, который лучше действовал в обороне и регулярно выходил к сетке, оказывая на Маррея психологическое давление.

Стоит отметить, что ранее борьбу в Мельбурне завершил серб Новак Джокович - второй номер рейтинга АТР и посева турнира. Впервые за последние 13 лет два первых номера посева не сумели дойти до четвертьфинала на турнире "Большого шлема".

4-й раунд

Энди Маррей (Великобритания, 1) - Миша Зверев (Германия) - 5:7, 7:5, 2:6, 4:6.

Напомним, последней представительницей Украины в одиночных разрядах Мельбурна была Элина Свитолина, которая выбыла на стадии 3-го раунда.