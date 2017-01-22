Первая ракетка мира Энди Маррей покинул Australian Open

Британец потерпел неожиданное поражение в четвертом раунде.
Зверев выиграл первый сет, после чего Маррей сумел сравнять счет, но последние две партии остались за немцем, который лучше действовал в обороне и регулярно выходил к сетке, оказывая на Маррея психологическое давление.
Стоит отметить, что ранее борьбу в Мельбурне завершил серб Новак Джокович - второй номер рейтинга АТР и посева турнира. Впервые за последние 13 лет два первых номера посева не сумели дойти до четвертьфинала на турнире "Большого шлема".
4-й раунд
Энди Маррей (Великобритания, 1) - Миша Зверев (Германия) - 5:7, 7:5, 2:6, 4:6.
Напомним, последней представительницей Украины в одиночных разрядах Мельбурна была Элина Свитолина, которая выбыла на стадии 3-го раунда.ZN.UA