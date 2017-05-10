Топ Новости
<
>

Павелко предложили должность члена дисциплинарного комитета ФИФА

10 мая в 13:04

Ранее этот пост занимал нынешний президент УЕФА Александр Чеферин.

Павелко
Решение по этому поводу будет принято 11 мая
Sport Arena
Президенту Федерации футбола Украины Андрею Павелко предложили войти в состав дисциплинарного комитета ФИФА, сообщает официальный сайт организации.

До недавнего времени эту должность занимал Александр Чеферин. Однако, после избрания Чеферина на должность президента УЕФА, он покинул данный пост и рекомендовал передать его полномочия Павелко.

Решение по этому поводу будет принято 11 мая. Подобное предложение было выдвинуто на заседании ФИФА, проходившем 9 мая в Бахрейне.

Напомним, Павелко был назначен президентом ФФУ в марте 2015 года, а его предшественником был Анатолий Коньков. До этого назначения глава ФФУ много лет работал в Федерации футбола Днепропетровской области, в Днепропетровском областном отделении НОК, а также активно занимался политикой.

Читайте также: В Украине появится футбольная прокуратура - Павелко

Внеочередные выборы состоятся 16 июня во время Конгресса ФФУ. Ранее сообщалось, что Павелко будет единственным кандидатом на пост президента ФФУ.

По материалам: Tribuna.com
Читайте также
Тэги президент ФФУ ФИФА футбол Павелко
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.51
EUR 29.06
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...