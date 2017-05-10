Павелко предложили должность члена дисциплинарного комитета ФИФА

Ранее этот пост занимал нынешний президент УЕФА Александр Чеферин.

Решение по этому поводу будет принято 11 мая Sport Arena

Президенту Федерации футбола Украиныпредложили войти в состав дисциплинарного комитета ФИФА, сообщает официальный сайт организации.

До недавнего времени эту должность занимал Александр Чеферин. Однако, после избрания Чеферина на должность президента УЕФА, он покинул данный пост и рекомендовал передать его полномочия Павелко.

Решение по этому поводу будет принято 11 мая. Подобное предложение было выдвинуто на заседании ФИФА, проходившем 9 мая в Бахрейне.

Напомним, Павелко был назначен президентом ФФУ в марте 2015 года, а его предшественником был Анатолий Коньков. До этого назначения глава ФФУ много лет работал в Федерации футбола Днепропетровской области, в Днепропетровском областном отделении НОК, а также активно занимался политикой.

Внеочередные выборы состоятся 16 июня во время Конгресса ФФУ. Ранее сообщалось, что Павелко будет единственным кандидатом на пост президента ФФУ.