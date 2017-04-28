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Павелко будет единственным кандидатом на пост президента ФФУ

28 апреля в 19:54

Действующему руководителю организации не нашлось альтернативы.

андрей павелко
Павелко останется президентом ФФУ
ФФУ
Андрей Павелко будет единственным кандидатом на пост президента Федерации футбола Украины на внеочередных выборах.

Об этом стало известно из протоколов заседаний руководящих органов всех 45 коллективных членов ФФУ, которые выдвинули кандидатуру действующего руководителя.

Внеочередные выборы состоятся 16 июня во время Конгресса ФФУ.

Стоит отметить, что Павелко был назначен на эту должность в марте 2015 года, а его предшественником был Анатолий Коньков. До этого назначения глава ФФУ много лет работал в Федерации футбола Днепропетровской области, в Днепропетровском областном отделении НОК, а также активно занимался политикой.

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Напомним, ранее сообщалось, что ФФУ откроет завод по изготовлению искусственных футбольных полей.

По материалам: ФФУ
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Тэги футбол ФФУ Павелко
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