Паралимпиада-2016: за девять дней Украина завоевала 106 медалей

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Очередной день Паралимпийских игр принес Украине четырнадцать наград.

Украинцы выиграли "золото" в настольном теннисе ettu.org

В девятый день Паралимпиады в Рио украинцы завоевали четырнадцать медалей: 3 золотые, 6 серебряных и 5 бронзовых.

Чемпионами Паралимпиады стали команда по настольному теннису (Виктор Дидух, Максим Николенко, Михаил Попов), Анна Стеценко (плавание на дистанции 100 метров вольным стилем), а также футбольная сборная.

"Серебро" завоевали Роман Павлик (бег на 400 метров), Николай Диброва (толкание ядра), Богдан Гриненко (плавание на 50 метров вольным стилем), Виктор Смирнов (плавание на 200 метров комплексом), Дмитрий Виноградец (плавание на 150 метров комплексом) и Ярослав Денисенко (плавание на 100 метров вольным стилем).

Бронзовые медали выиграли Юрий Божинский (плавание на 50 метров вольным стилем), Людмила Данилина (бег на 1500 метров), Евгений Богодайко (плавание на 100 метров вольным стилем), Марина Вербова (плавание на 50 метров на спине), Максим Веракса (плавание на 100 метров вольным стилем).

По итогам девяти дней Паралимпиады украинцы завоевали уже 106 медалей (38-33-35). В медальном зачете Украина удерживает третью позицию.