Пакьяо вернулся в бокс и завоевал чемпионский титул

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Легендарный филиппинец выиграл у американца Джесси Варгаса.

У Пакьяо вновь есть пояс чемпиона Top Rank

(59-6-2, 38 КО) вернулся на ринг и провел поединок против американца Джесси Варгаса (27-2, 10 КО) . На кону стоял титул WBО в полусреднем весе (до 66,7 кг), которым владел Варгас.

Мэнни Пакьяо

37-летний Пакьяо одержал уверенную победу и отобрал чемпионский пояс. Филиппинец доминировал по ходу боя, во втором раунде отправил соперника в нокдаун, и в итоге выиграл единогласным решением судей - 114-113, 118-109 и 118-109.

"Я счастлив. Чувствую, что мог сделать больше, но нокаут не был моей целью в каждом раунде. Что дальше? Я вернусь на Филиппины, чтобы работать в сенате. Не знаю, с кем люди захотят, чтобы я дрался. Я буду биться с тем, кого даст мне промоутер". Читайте также: Промоутер Ломаченко хотел бы организовать бой украинца с Пакьяо

Напомним, в апреле 2016 года Пакьяо выиграл у Тимоти Брэдли-младшего, еще до боя объявив о завершении спортивной карьеры. Но в августе филиппинец заявил, что вновь выйдет на ринг.