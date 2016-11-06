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Пакьяо вернулся в бокс и завоевал чемпионский титул

6 ноября в 10:38

Легендарный филиппинец выиграл у американца Джесси Варгаса.

Пакьяо
У Пакьяо вновь есть пояс чемпиона
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Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) вернулся на ринг и провел поединок против американца Джесси Варгаса (27-2, 10 КО). На кону стоял титул WBО в полусреднем весе (до 66,7 кг), которым владел Варгас.

37-летний Пакьяо одержал уверенную победу и отобрал чемпионский пояс. Филиппинец доминировал по ходу боя, во втором раунде отправил соперника в нокдаун, и в итоге выиграл единогласным решением судей - 114-113, 118-109 и 118-109.

"Я счастлив. Чувствую, что мог сделать больше, но нокаут не был моей целью в каждом раунде. Что дальше? Я вернусь на Филиппины, чтобы работать в сенате. Не знаю, с кем люди захотят, чтобы я дрался. Я буду биться с тем, кого даст мне промоутер".

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Напомним, в апреле 2016 года Пакьяо выиграл у Тимоти Брэдли-младшего, еще до боя объявив о завершении спортивной карьеры. Но в августе филиппинец заявил, что вновь выйдет на ринг.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Пакьяо Варгас бокс
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