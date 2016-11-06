Пакьяо вернулся в бокс и завоевал чемпионский титул

Легендарный филиппинец выиграл у американца Джесси Варгаса.
37-летний Пакьяо одержал уверенную победу и отобрал чемпионский пояс. Филиппинец доминировал по ходу боя, во втором раунде отправил соперника в нокдаун, и в итоге выиграл единогласным решением судей - 114-113, 118-109 и 118-109.
"Я счастлив. Чувствую, что мог сделать больше, но нокаут не был моей целью в каждом раунде. Что дальше? Я вернусь на Филиппины, чтобы работать в сенате. Не знаю, с кем люди захотят, чтобы я дрался. Я буду биться с тем, кого даст мне промоутер".
Напомним, в апреле 2016 года Пакьяо выиграл у Тимоти Брэдли-младшего, еще до боя объявив о завершении спортивной карьеры. Но в августе филиппинец заявил, что вновь выйдет на ринг.ZN.UA