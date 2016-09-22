Опубликован календарь нового сезона баскетбольной Суперлиги

Чемпионат Украины стартует 30 сентября.

Чемпионат стартует 30 сентября ФБУ

Турнир, в котором примут участие одиннадцать команд, стартует 30 сентября. Всего команды проведут по 30 матчей в регулярном чемпионате - по 10 в рамках каждого круга.

В первый игровой состоятся следующие матчи

"Кривбасс" - "Будивельник"

"Николаев" - "Черкасские Мавпы"

"Днепр" - "Химик"

"Запорожье-ZOG" - "БИПА"

"Кремень" - "Волыньбаскет"

С полным календарем турнира можно ознакомиться на официальном сайте ФБУ.

Напомним, ранее Федерация баскетбола утвердила регламент следующего чемпионата и Кубка Украины.