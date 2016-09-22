Топ Новости
<
>

Опубликован календарь нового сезона баскетбольной Суперлиги

22 сентября в 00:44

Чемпионат Украины стартует 30 сентября.

434
Чемпионат стартует 30 сентября
ФБУ
Федерацией баскетбола Украины был утвержден календарь чемпионата Украины по баскетболу сезона-2016/17.

Турнир, в котором примут участие одиннадцать команд, стартует 30 сентября. Всего команды проведут по 30 матчей в регулярном чемпионате - по 10 в рамках каждого круга.

В первый игровой состоятся следующие матчи

"Кривбасс" - "Будивельник"
"Николаев" - "Черкасские Мавпы"
"Днепр" - "Химик"
"Запорожье-ZOG" - "БИПА"
"Кремень" - "Волыньбаскет"

С полным календарем турнира можно ознакомиться на официальном сайте ФБУ.

Читайте также: Чемпионат Украины по баскетболу пополнили клубы из Харькова и Кременчуга

Напомним, ранее Федерация баскетбола утвердила регламент следующего чемпионата и Кубка Украины.

По материалам: ФБУ
Читайте также
Тэги баскетбол Суперлига ФБУ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.97
EUR 28.96
Последние новости