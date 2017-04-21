Определились все участники 1/2 финала Лиги Европы

Борьбу за трофей продолжают четыре команды.

Жеребьевка полуфиналов состоится 21 апреля uefa.com

20 апреля состоялись заключительные поединки, в результате которых определились все участники следующей стадии турнира.

"Сельта" сыграла вничью в Бельгии и гарантировала себе проход в полуфинал турнира. "Аякс" и МЮ сломили сопротивление "Шальке" и "Андерлехта" в дополнительное время, а "Лион" обыграл "Бешикташ" в серии послематчевых пенальти.

Результаты матчей:

"Бешикташ" – "Лион" - 2:1 (6:7, пен) (первый матч – 1:2)

Голы: Талиска, 27, 58 – Ляказетт, 34

"Генк" – "Сельта" – 1:1 (первый матч – 2:3)

Голы: Троссард, 67 - Систо, 63

"Шальке" – "Аякс" – 3:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Горетцка, 53, Бургшталлер, 56, Калиджури, 101 – Виргевер, 111, Юнес, 120

"Манчестер Юнайтед" – "Андерлехт" – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Мхитарян, 10, Рэшфорд, 107 – Ханни, 32

Отметим, что последним украинским представителем в Лиге Европы был донецкий "Шахтер", однако "горняки" в 1/16 финала не сумели справиться с испанской "Сельтой" и покинули турнир.

Жеребьевка следующей стадии пройдет в пятницу, 21 апреля.