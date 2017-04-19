Определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов

Состоялись ответные матчи последних двух пар 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Ювентус" не пропустил на выезде twitter.com/ChampionsLeague

В рамках ответных матчей 1/4 финала"Монако" обыграло "Боруссию", а "Ювентус" прошел испанскую "Барселону".

В матче на "Камп Ноу" "Ювентусу" важно было выдержать стартовый натиск хозяев. Стоит отметить, что итальянцам это удалось, хотя команда из Турина могла пропустить и не раз, однако ударам Месси и Суареса не хватило точности.

После перерыва характер игры не изменился. Каталонская команда закрыла "Ювентус" на своей половине поля, но, как и в первом тайме, не сумела реализовать свои возможности.

"Барселона" – "Ювентус" – 0:0 (первый матч – 0:3)

Поединок во Франции стартовал с двух забитых голов "Монако", которые и предрешили исход противостояния. Сначала Мбаппе расстрелял ворота немецкой команды, а уже через несколько минут Фалькао удвоил преимущество хозяев ударом головой.

Во втором тайме команды обменялись результативными ударами, а "Монако" оформил выход в полуфинал турнира.

"Монако" – "Боруссия" (Д) – 3:1 (первый матч – 3:2)

Голы: Мбаппе, 3, Фалькао, 17, Жермен, 81 – Ройс, 48

Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 апреля.

Ранее полуфиналистами стали две мадридских команды "Реал" и "Атлетико", который сумели справиться с "Баварией" и "Лестером" соответственно.