Определились все полуфиналисты Итогового турнира ATP

Из группы Джона Макинроя в 1/2 финала вышли Энди Маррей и Кеи Нисикори.
Первая ракетка мира Маррей в матче третьего тура переиграл Стэна Вавринку. Матч продолжался 1 час 27 минут, его итоговый счет - 6:4, 6:2.
Благодаря победе Маррея вторым полуфиналистом группы стал Нисикори - даже несмотря на поражение в матче против Марина Чилича (3:6, 6:2, 6:3), японец занял в группе второе место.
Напомним, ранее в полуфинал из другой группы пробились Новак Джокович и Милош Раонич.
Таким образом, за путевку в финал Маррей будет бороться с Раоничем, а Джокович - с Нисикори.ZN.UA