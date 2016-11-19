Определились все полуфиналисты Итогового турнира ATP

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Из группы Джона Макинроя в 1/2 финала вышли Энди Маррей и Кеи Нисикори.

Маррей выиграл у Вавринки atpworldtour.com

Из группы Джона Макинроя в полуфинал вышли британец

На Итоговом турнире ATP, который проходит в Лондоне, определились все участники полуфиналов.Энди Маррей и японец Кеи Нисикори.

Первая ракетка мира Маррей в матче третьего тура переиграл Стэна Вавринку. Матч продолжался 1 час 27 минут, его итоговый счет - 6:4, 6:2.

Благодаря победе Маррея вторым полуфиналистом группы стал Нисикори - даже несмотря на поражение в матче против Марина Чилича (3:6, 6:2, 6:3), японец занял в группе второе место.

Напомним, ранее в полуфинал из другой группы пробились Новак Джокович и Милош Раонич. Читайте также: Цибулкова обыграла Кербер в финале Итогового турнира WTA

Таким образом, за путевку в финал Маррей будет бороться с Раоничем, а Джокович - с Нисикори.