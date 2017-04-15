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"Олимпик" платит 120 тысяч гривен за матч на стадионе "Динамо" - СМИ

15 апреля в 21:43

Стала известна сумма, которую платит донецкий клуб за аренду стадиона в Киеве.

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"Олимпик" уже провел первый матч на стадионе "Динамо"
ФК Шахтер
"Олимпик" вынужден платить по 120 тысяч гривен за каждую игру, проведенную на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Такую цифру озвучил телеканал "Футбол 2".

Один матч на стадионе "Динамо" обходится "Олимпику" на 40 тысяч гривен дешевле, чем на "Арене Львов", с которой клуб вел переговоры прошлой зимой.

Напомним, "Олимпик" объявил о договоренности насчет проведения своих домашних матчей на стадионе "Динамо" им. Лобановского 27 марта, но детали сделки стороны тогда разглашать не стали.

"Олимпик" покинул Донецк в 2014-м году после начала военных действий, а в текущем сезоне команда проводила домашние игры в Сумах, Львове, Черкассах и даже на полях соперников.

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Сегодня, 15 апреля, "Олимпик" сыграл свой первый домашний матч на стадионе "Динамо", уступив "Шахтеру" со счетом 0:4.

По материалам: sportarena.com
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Тэги Олимпик Динамо футбол
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