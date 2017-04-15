"Олимпик" платит 120 тысяч гривен за матч на стадионе "Динамо" - СМИ

Стала известна сумма, которую платит донецкий клуб за аренду стадиона в Киеве.
Один матч на стадионе "Динамо" обходится "Олимпику" на 40 тысяч гривен дешевле, чем на "Арене Львов", с которой клуб вел переговоры прошлой зимой.
Напомним, "Олимпик" объявил о договоренности насчет проведения своих домашних матчей на стадионе "Динамо" им. Лобановского 27 марта, но детали сделки стороны тогда разглашать не стали.
"Олимпик" покинул Донецк в 2014-м году после начала военных действий, а в текущем сезоне команда проводила домашние игры в Сумах, Львове, Черкассах и даже на полях соперников.
Сегодня, 15 апреля, "Олимпик" сыграл свой первый домашний матч на стадионе "Динамо", уступив "Шахтеру" со счетом 0:4.sportarena.com