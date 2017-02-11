"Олимпик" не смог договориться об аренде "Арены Львов" – СМИ

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Донецкий клуб не устроила сумма за аренду стадиона.

"Олимпик" не устроила сумма за аренду "Арены Львов" ФК Шахтер

Во второй половине сезонане будет играть на "Арене Львов", сообщает телеканал "Футбол 1".

На протяжении последних дней донецкий клуб вел переговоры об аренде "Арены Львов", однако "Олимпик" не устроила сумма, которую затребовало руководство стадиона.

Как сообщает источник, теперь "Олимпик" попытается вернуться на стадион имени Банникова. Переговоры по этому поводу уже начались.

Напомним, что в начале недели стало известно, что "Олимпик" намерен играть домашние матчи во Львове, поскольку руководство стадиона "Юбилейный" в Сумах сообщило о неготовности арены проводить матчи весной по разным причинам.

После 18-ти туров украинской Премьер-лиги "Олимпик" занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 28 набранных очков.

Ранее на "Арене Львов" выступал донецкий "Шахтер", однако теперь команда Паулу Фонсеки переехала в Харьков.