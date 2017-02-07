"Олимпик" будет выступать на "Арене Львов"

Стадион в Сумах не готов принять донецкую команду.

"Арена Львов" будет принимать "Олимпик" zik.ua

Донецкийхочет проводить свои домашние матчи в весенней части сезона на "Арене Львов". Об этом в эфире телеканала "Футбол 1" заявил спортивный директор донецкого клуба Алексей Антонов.

"В Сумах сказали, что к весне стадион готов не будет. То у них с подогревом проблемы, то с кадрами. Скорее всего, нашим домашним стадионом будет "Арена Львов", хотя было также предложение от "Днепр-Арены". Насколько я знаю, туда уже "Сталь" заходит", - сказал Антонов.

"Пока речь идет о первых трех домашних матчах. Устные договоренности есть, нам все подтвердили, и уже после сбора в Турции буду разговаривать с хозяевами стадиона. Наш человек в Киеве сейчас готовит документы, и если президент клуба подтвердит, "Зарю" будем принимать во Львове".

Ранее "Олимпик" свои домашние поединки проводил на стадионе "Юбилейный" в Сумах, а еще раньше играл на киевском стадионе имени Банникова, пока тот не был закрыт на реконструкцию.

Напомним, на "Арене Львов" выступал донецкий "Шахтер", однако теперь команда Паулу Фонсеки переехала в Харьков.